Klarte ikke dy seg. IT-ekspert bladde opp 9 000 kroner for dette skiltet

Personlig bilskilt har blitt en stor sommer hit for Statens Vegvesen. Siden 15. juni har 12 682 nordmenn søkt om personlig bilskilt, og antallet forventede søknader er tredoblet etter kun en måned.

– Vi er helt overveldet av interessen. Vi visste jo at det var en viss interesse, men dette har sprengt alle prognoser og estimater fra første stund, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen til VG.

Så langt har 310 søknader blitt avvist og 2470 søknader godkjent av de totalt 12 682 søknadene som har kommet inn.

«HACKER»

Blant skiltene finner vi «TACO», «LOL», «ROFLMAO», «2COOL4» og «666». Men mest interessant for digi.nos lesere er skiltet «HACKER».

Det har en sikkerhetsekspert – som ønsker å være anonym – registrert på seg selv.

Skiltet sitter allerede på bilen, og for den gjeve plata måtte vedkommende ut med hele 9 000 kroner.

Mannen – som blant annet jobber som penetrasjonstester i et konsulentselskap på østlandet – kan derfor med rette pryde kjøretøyet med bilskiltet «HACKER» i en tiårsperiode.

– Det var mest for moro skyld at jeg bestilte skiltene. Jeg syntes det var litt morsomt da jeg så at det gikk an, sier Vegard Myhre (27) fra Trondheim, kjent som «tacokongen» blant venner til Adressa.

Registreringen gikk i svart

Da Statens Vegvesen åpnet for personlige bilskilt gikk vegvesen.no i svart. Etterspørselen var enorm.

Det førte til at driftsavdelingen måtte jobbe på spreng.

– Vi er litt ustabile i 11-tiden. Det er en direkte følge av stor pågang. Vi har blitt tatt litt på sengen her, forklarte pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen da digi.no snakket med ham 15. juni.

«Tacokongen» får mye oppmerksomhet

Vegard Myhre fra Trondheim kjører rundt med helt spesielle bilskilt, skrev Adressa da de omtalte saken først for litt over en uke siden. Foto: Privat

Skiltet «TACO» har skaffet «tacokongen» mye oppmerksomhet de siste ukene. Blant annet var han hovedoppslaget på VG onsdag.

– Jeg logga meg på nettsiden til Statens vegvesen da tilbudet ble åpnet. Først gikk siden i svart, men etter 20 minutter kom jeg igjennom. Og da var TACO fortsatt ledig. Jeg la inn bestilling, og etter noen uker fikk jeg skiltet, sier 27-åringen til Adressa.

Statens vegvesen tror ordningen først og fremst er populær blant unge menn.

Trafikksikkerhetsmessige tiltak

– Vi mistenker at denne ordningen er mest populær blant unge motor- og bilinteresserte menn, sier Vinje til VG.

Bilskilt-ordningen skal være selvfinansierende, og overskuddet skal brukes til trafikksikkerhetsmessige forhold.

– Så noe godt ut av det kommer det jo, sammenfatter kommunikasjonssjefen.