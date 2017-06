Statens Vegvesen lanserte ny tjeneste, men serverne tålte ikke den massive pågangen

Fra klokken 11.00 torsdag åpnet Statens vegvesen opp for personaliserte bilskilt. Etterspørselen er enorm, og det fikk vegvesen.no til å knele.

I fjor høst vedtok Stortinget å åpne opp for personlige bilskilt i Norge. I USA har dette vært et fenomen lenge.

– Vi er litt ustabile i 11-tiden. Det er en direkte følge av stor pågang. Vi har blitt tatt litt på sengen her, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen til digi.no.

Jobber intenst

Ifølge ham jobbet driftsavdelingen deres intenst med å få opp nettsidene.

Vinje har ikke oversikt over konkrete trafikktall i formiddagstimene, men betegner pågangen som «massiv».

Det er Statens vegvesen som selv står for driften av systemene.

Kommunikasjonsleder i Statens vegvesen, Simen Narjord, forklarte til VG onsdag at det ønskede bilskiltet må igjennom to prosesser før det blir godkjent for bruk.

Elektronisk godkjenning

Det er altså i første ledd det knelte.

– Vi har gjort ytelsestester, men vi vet ikke hvor stor pågangen blir. Jeg kan si at vi er mest bekymret for om serverne tåler trykket, sa seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet til Dinside torsdag morgen.

Bekymringen skulle vise seg å være reel.

– Vi jobbet på spreng for å løse problemene. Jeg har ikke tekniske detaljer nå, skriver nettredaktør Hans Petter Fosseng i Statens vegvesen i en SMS til digi.no.

En rekke formkrav må oppfylles

Statens vegvesen opplyser at alle personlige skilt må ha minimum to tegn og maksimalt syv av ordinære norske bokstaver og tall. Dette inkluderer også mellomrom.

– Først må kombinasjonen gjennom en elektronisk godkjenning. Denne godkjenningen går på om skiltkombinasjonen er ledig eller om den inneholder tegn som ikke går. Blir kombinasjonen godkjent, er neste post manuell saksbehandling, forklarte Narjord i Statens vegvesen til VG.

Årsaken til disse retningslinjene er at de personaliserte bilskiltene ikke skal gå på bekostning av trafikksikkerheten.

Koster 9 000 kroner

– Vi ønsker ikke at de nye skiltene skal ta oppmerksomheten fra trafikken, og at trafikanter skal henge seg opp i det, sier Narjord til VG.

Det nye skiltene koster 9000 kroner, og hvis du oppfyller alle formkrav blir det personaliserte skiltet ditt i 10 år.

Statens vegvesen opplyser at det kun er mulig å søke elektronisk, og at det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.