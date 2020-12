Knapt halvparten av danskene sier de har installert smittestopp-appen

Nær halvparten av de 2000 intervjuede i en undersøkelse Userneeds har gjort på vegne av den danske Ingeniørforeningen, IDA, svarer at de har installert Smittestop, den danske appen som den nye, norske Smittestopp-appen er basert på.

Det går tydelig fram av pressemeldingen at IDA mener dette er en lav andel. Ifølge en talsmann for foreningen har det også i Danmark blitt gjort endringer siden lanseringen, i hvilke data appen samler inn og hvordan disse lagres. Dette kan ha påvirket brukernes tillit til appen.

Blant dem som ikke har installert den danske Smittestop-appen, svarer 36 prosent at de ikke tror appen fungerer ordentlig. 31 prosent har ikke tillit til at brukerdataene blir oppbevart sikkert.

Ingen identifisering av brukerne

Selv om den nye, norske Smittestopp-appen er basert på den danske, så er den ikke helt identisk. Blant annet lagres alle sentrale data ved et lokalt datasenter i Norge. Det kreves ingen registrering for å ta i bruk appen. Brukerne er derfor anonyme inntil de melder seg som smittet. Det er ingen bruk av posisjonsdata, og alle kontaktdata lagres i utgangspunktet bare på lokalt på enheten.

De største kritikerne til den opprinnelige Smittestopp-appen sier at de er godt fornøyde med hvordan den nye appen har blitt. Ikke minst har den blitt utviklet under langt større åpenhet enn den første. Mer informasjon om hvordan den nye Smittestopp-appen fungerer, finnes i denne artikkelen (for abonnenter)

I skrivende stund er de nyeste tallene fra FHI om Smittestopp-appen fra den 25. desember, fire dager etter lanseringen den 21. desember. Da var det 194.700 som hadde lastet ned appen til Android eller IOS. På samme tidspunkt var 82 som hadde meldt seg smittet i appen.