Knekket krypterte meldinger – avslørte skruppelløse karteller i Europa

9. mars i fjor gjennomførte belgisk politi en rekke razziaer mot personer mistenkt for narkotikavirksomhet og organisert kriminalitet. Nærmere 50 personer ble arrestert, og rundt 200 lokaler ble ransaket.

Razziaene skjedde etter at politiet hadde klart å hente ut informasjon i meldingstjenesten Sky ECC. Denne tjenesten var basert på ende-til-ende-kryptering, og betaltjenesten ble brukt som et sentralt verktøy av dem som organiserte narkotikasmuglingen. Selskapet har selv påstått at tjenesten skulle være den tryggeste å bruke, noe underverden visste å sette pris på.

Etter at etterforskere i fjor klarte å dekryptere svært mange meldinger, er en rekke narkotikagjenger nå avslørt.

Gjennom meldingsappen har etterforskere fått innblikk i noen av Europas mørkeste hjørner: alt fra tortur og drap i Nederland og Serbia til et nett av korrupsjon i Belgia. Nå jobber politi fra Belgia, Frankrike og Nederland seg systematisk gjennom den store mengden meldinger som er blitt sendt gjennom Sky ECC, og de foretar stadig arrestasjoner.

Tett på

– Det var som om vi plutselig satt ved bordet sammen med de kriminelle, forteller Catherine De Bolle, administrerende direktør for Europol, EUs politisamarbeid innen kriminaletterretning.

Gjennom å knekke meldinger i nettverket avslørte politiet i fjor blant annet en større operasjon med narkotikasmugling fra havnebyen Antwerpen.

Antwerpen er kjent for å være den viktigste inngangsporten til Europa for kokain fra Latin-Amerika. 90 tonn kokain ble beslaglagt bare i fjor.

Parallelt med belgisk politis avsløringer avdekket fransk politi et kriminelt kommunikasjonsnettverk på servere i Frankrike.

Drøyt halvannet år senere er etterforskere i Belgia og Frankrike enige om at gjennombruddet på Sky ECC markerte et vendepunkt i krigen mot narkotikabandene.

Skrekkens hus

Eric Snoeck, generaldirektør for Belgias føderale rettspoliti, opplyser til nyhetsbyrået AFP at de nå sitter på over én milliard Sky ECC-meldinger.

– Vi har til nå brukt en relativt liten andel av tilgjengelig bevis. Dette arbeidet pågår, og det vil ta flere år å fullføre, legger han til.

Siden gjennombruddet har mer enn 1200 personer blitt varetektsfengslet for avhør i Belgia, og 510 straffesaker er åpnet.

Nylig førte meldinger på det skjulte nettverket til politiaksjoner i fem land, der man pågrep personer i det som regnes som et «superkartell», som antas å kontrollere en tredel av Europas kokainhandel.

49 mistenkte, deriblant seks antatte narkotikabaroner basert i Dubai, ble arrestert.

Politiet i Antwerpen har alene innledet 257 saker basert på de nye bevisene.

Har infiltrert samfunnet

Etterforskningen har ført til flere gjennombrudd når det gjelder å spore opp narkotikagjenger, men den har også vist hvor dypt gjenger har infiltrert Belgias samfunn og økonomi.

Belgias statsminister Alexander De Croo mener at den organiserte kriminaliteten i landet strekker seg langt ut over landets havner og at omfanget av disse nettverkene er svimlende stort og voldsbruken svært urovekkende. Foto: Jean-Francois Badias/AP/NTB

I september opplyste Belgias statsminister Alexander De Croo at politiets etterforskningstjeneste hadde blitt styrket. Han la til at den organiserte kriminaliteten strekker seg langt utover landets havner, og at omfanget av disse nettverkene er svimlende stort og voldsbruken svært urovekkende.

– Vi har fått tilstander i Europa som vi trodde bare fantes i Latin-Amerika, sier den franske statsadvokaten Remy Heitz.

– Det er snakk om terror og drap. Det er mennesker som blir drept på direktesendt video som deles med leende tilskuere. Det er slik de kontrollerer virksomheten sin, legger Heitz til.

Uhørt vold

Snoeck beskriver «et tidligere fullstendig uhørt voldsnivå». Han forteller om funn av skipskonteinere i Nederland som er utstyrt som torturkamre.

– Folk tortureres for noen tusen euro skyld, for en kontrakt som ikke ble oppfylt. De kriminelle dreper uten å nøle – og noen ganger etter timer med tortur. Og de dreper folk som de noen timer tidligere jobbet sammen med, forteller Snoeck.

Tekstmeldinger som ble utvekslet på det krypterte nettverket, gjorde det mulig for etterforskere å finne et «skrekkens hus» i Serbia nær hovedstaden Beograd.

Latinamerikanske karteller

De fleste av mafiasjefene som er arrestert hittil, har hatt tilholdssted i Dubai. Men etterforskere har også funnet ut at Vest-Balkan er tilholdssted for mange av de brutale bandene.

Etterforskerne oppdaget at etter engelsk var albansk det vanligste språket i bruk på Sky ECC.

Data fra Sky ECC, som ble markedsført av det nå nedlagte canadiske firmaet Sky Global, har blitt delt med myndigheter i 22 land, deriblant Colombia og Brasil.

– Jeg er veldig bekymret. Jeg tror vi undervurderer faren fra disse nettverkene. De kan spre vold til alle hjørner av samfunnet, og destabilisere statene våre, sier en fransk dommer som av sikkerhetsgrunner ikke vil stå fram med navn.