– Vi mener innholdet på nettsidene uberettiget ga inntrykk av å være tilknyttet Skatteetaten, sier juridisk direktør Harald Johannessen i Skatteetaten i en pressemelding.

Skatteetaten har ansvar for Folkeregisteret i Norge. De reagerte da flere brukere tok kontakt og tipset om nettsiden folkeregistret.no.

Domenet mangler bare en «e» fra å være likt med de offisielle sidene , folkeregisteret.no. I tillegg skal nettstedet ifølge Skatteetaten ha vært utformet veldig likt.

– Skatteetaten klagde inn domenet fordi vi over en periode har mottatt henvendelser og tips fra brukere som forsøkte å melde fra om flytting til Folkeregisteret, og som oppfattet at tjenesten som ble tilbudt på domenet var tilknyttet Skatteetaten, opplyser de.

Vant fram i nemnd

Ifølge sakshistorikken ble domenet registrert av en privatperson 20. februar 2024. Skatteetaten sendte klage til Domeneklagenemndas sekretariat 18. november 2024 og krevde domenenavnet overført.

Domeneklagenemnda kom med sin avgjørelse 5. februar i år.

«Nemnda er kommet til at domenenavnet er forvekselbart med klagers navn og del av klagers myndighetsutøvelse ved drift av det norske Folkeregisteret. Dette er egnet til å villede publikum til å tro at klagemotpartens bruk av det omtvistede domenenavnet angår klager og klagers myndighetsutøvelse», heter det i avgjørelsen.

Nå er domenet overført til skattemyndighetene, og bruken av det stanset.

– Det at vi fikk medhold i klagen vår, viser at aktører som legger seg for tett opptil Skatteetaten ved registrering og bruk av domenenavn vil oppleve at dette får konsekvenser, sier Johannessen.

Helt gratis

Skatteetaten oppfordrer samtidig alle som skal melde flytting om å gjøre det direkte hos dem eller via posten.no.

«Det er gratis, og du kan være sikker på at flyttemeldingen kommer til oss. Det er også mulighet for å melde flytting på papir for de som ønsker det», opplyser de.

– Det er viktig for oss å gjøre det enkelt for brukerne å finne fram til våre løsninger, slik at de ikke forledes til å betale for noe som kan gjøres gratis på våre nettsider, sier Johannessen i Skatteetaten.