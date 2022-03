Intel presenterte denne uken en ny versjon av bransjestandarden ATX for strømforsyninger til stasjonære PC-er. Ifølge selskapet er ATX 3.0 den største oppdateringen av spesifikasjonen siden den opprinnelige ATX 2.0-spesifikasjonen kom i 2003. Sammen med ATX 3.0 har Intel også kommet med en ny versjon av den fortsatt ganske nye ATX12VO-spesifikasjonen, som gjelder strømforsyninger som leverer 12 volts spenning over alle porter, mens de eldre 3,3 og 5 volts-rekkene er fjernet.

Opptil 600 watt til grafikkort

Den vesentligste endringen med de nye spesifikasjonene er støtten for en ny kontakt, 12VHPWR, som ifølge Intel vil brukes av så godt som alle framtidige innstikkskort basert på PCI Express 5.0-standarden. Denne kontakten kan med rett kabel levere en effekt på opptil 600 watt direkte til for eksempel grafikkort.

Denne ROG Thor-strømforsyningen fra Asus kan levere totalt 1200 watt effekt, blant annet fra åtte åttepinners kontakter til PCIe-kort. Foto: Asus

Det er ventet at framtidige grafikkprosessorer vil kunne trekke langt mer effekt enn dagens når de kjøres på full belastning. I dagens PC-er får grafikkortet levert opptil 75 watt fra PCI Express-sporet. Har det behov for mer, kan dette leveres direkte fra strømforsyningen ved hjelp av kabler med seks eller åtte pinner, som kan tilby henholdsvis 75 eller 150 watt. Dette er likevel ikke nok for de kraftigste grafikkortene, som må ha effekt fra to eller til og med tre åttepinners kontakter før de får nok.

Mer effektivt

Enda mer energikrevende produkter er kanskje ikke det vi trenger mest av for tiden, så de nye spesifikasjonene skal også bidra til at systemene blir mer energieffektive, og da først og fremst når de kjører på «tomgang».

Intel nevner også I_PSU%, en ny telemetri-pinne i ATX12VO-pluggen som ifølge Tom's Hardware gjør at strømforsyningen kan rapportere hvor stor andel av den totale effekten som brukes av systemet. Dette er spesielt nyttig i kompakte PC-er som ikke kan utstyres med en strømforsyning som er kraftig nok til å levere maksimaleffekten til alle komponentene samtidig. Istedenfor at systemet da blir overbelastet og skrur seg av, kan CPU-en varsles slik at den reduserer klokkehastigheten og dermed effektbehovet.

MSI har ifølge Intel nylig kommet med et par PC-er basert på ATX12VO. Flere produkter på de enda nyere ATX 3.0- og ATX12VO 2.0-spesifikasjonene kan ventes i løpet av året.