Som ryktene ville ha det til, ble Nvidias flaggskip RTX 3090 Ti lansert i går, 29. mars, drøyt to måneder etter at Nvidia lovet å komme med mer informasjon.

Så mye informasjon har de heller ikke kommet med. Blant annet har Nvidia denne gangen valgt ikke å sende Founders Edition-kort til testere. Ikke har vi mottatt noen pressemelding fra Nvidia heller, som vi vanligvis gjør, og Nvidias norske side er heller ikke oppdatert med 3090 Ti.

Uansett, kortet er i alle fall nå lansert, og offisielle spesifikasjoner og priser er tilgjengelige.

Små forskjeller fra RTX 3090

Det er ikke snakk om den helt store oppgraderingen fra det som nå plutselig ble en slags «lillebror», RTX 3090. Her er det nemlig mange likheter:

Kortene er basert på samme grafikkbrikke, GA102, akkurat som RTX 3080-kortene også er. 3090 Ti benytter imidlertid alle kompnentene på GA102-brikken, men det gir den ikke mer enn 84 SMer og strålesporingskjerner vs 3090s 82. Begge kortene har 112 ROPer, mens Ti-varianten får 336 TMUer mot lillebrorens 328. Antallet grafikkjerner er 10.752 mot 3090 sine 10.496.

Ti-varianten er i likhet med 3090 utstyrt med 24 GB minne, men minnebrikkene er dobbelt så store, så man klarer seg med halvparten så mange. Dermed slipper man også å plassere minnebrikker på kortets bakside, som er dårligere kjølt. I tillegg er de raskere – 21 gigabits per sekund mot 19,5 – slik at 3090 Ti ender opp med en minnebåndbredde på 1008 gigabytes per sekund, mens 3090 har 936.

Dette er for småplukk å nevne, og selv uten at man vet hva de ulike forkortelsene betyr, illustrerer tallene at det her ikke er snakk om noen store forskjeller.

Noen store forskjeller er det imidlertid å finne.

Store forskjeller fra RTX 3090

De små oppgraderingene fra 3090 ville ikke betydd så mye i ren ytelse, hadde det ikke vært for ett punkt der 3090 Ti faktisk har fått en relativt stor oppgradering, nemlig klokkefrekvensen:

3090 hadde en basefrekvens på 1395 MHz og en turebofrekvens på 1695 MHz. Tilsvarende for 3090 Ti er henholdsvis 1560 Mhz og 1860 MHz.

Vi har ikke målt selv, da vi ikke har mottatt noe testeksemplar fra Nvidia (eller andre), men foreløpige resultater fra ulike aktører tyder på at 3090 Ti kan stille med en ytelsesøkning på 5-10 prosent fra 3090. I hovedsak skyldes nok det den økte hastigheten på minne og grafikkprosessoren.

Ikke kostnadsfri ytelse

Men det koster, og det på mer enn én måte.

For det første beregnes 3090 Ti nå til å trekke hele 450 watt, og det er i vanlig drift uten overklokking.

Enkelte tredjepartskort kan i teorien komme til å trekke mye mer i perioder med høy belastning, faktisk opp mot 1200 watt.

For det andre krever denne varmen en større kjøleløsning enn på 3090, og noen kort fra tredjepart bruker faktisk hele 3,8 PCI-plasser på baksiden. Veier gjør de da også, og noen kort leveres med støtte eller vaiersystem for oppheng av kortet, slik at det ikke henger seg skeivt og belaster PCIe-kontakten for mye.

Når kortet krever mere strøm, må man levere mere strøm, og Nvidia anbefaler en strømforsyning på minimum 850 watt for en maskin med 3090 Ti. Det vil si, egentlig anbefaler de 1000 watt eller mer, men sier at det holder med 850 watt om ikke resten av maskinen trekker for mye.

Ifølge ryktene skal imidlertid både Intels og AMDs neste prosessorgenerasjon også kreve sine watt, så skal du bygge ny maskin nå er det like greit å ta godt i med strømforsyningen først som sist.

Det kan imidlertid lønne seg å vente litt, da de nye 3090 Ti-kortene ser ut til å bli de første som benytter den nye ATX-standarden med 12+4-pinner i pluggen. Det følger nok med overgang fra gammel til ny type PCIe-strømkontakt, men de gjør det ikke akkurat ryddig inni kabinettet.

Pris

Når det gjelder kostnad i kroner og øre, så er det klart at 3090 Ti blir dyrt. Svært dyrt. Men det har de siste årene vært refrenget for hvilket som helst grafikkort, så alt er som kjent relativt.

Faktum er at prisene har vært på vei ned de siste månedene, mens tilgangen for en gangs skyld har vært på vei opp. Resultatet er at 3090 Ti til syvende og siste ikke virker fullt så dyrt som fryktet, likevel. Det ligger kort ute til forhåndsbestilling i skrivende stund, og noen av disse er rimeligere enn enkelte tidligere kort av både 3080- og 3090-typen.

De billigste RTX 3090 Ti-kortene ligger nå ute til omkring 22.000 kroner, og selv om det er mye å bruke på et grafikkort, så får man altså det ypperste som er å skaffe. Og kan man ikke ta til takke med 10-15 prosent lavere ytelse til litt over halve prisen, så er det ingen vei utenom.

Men hvorfor?

Nvidias 4000-serie er forventet på tampen av året, så det er nå mange som spør seg selv om hvorfor lansere et nytt flaggskip når man har en antatt bedre ytende serie ikke langt unna. Ingen har sikre svar på dette, men det hindrer ikke spekulasjoner og teorier i å oppstå.

Dette ser ut til å være de mest populære forklaringene:

AMD kommer også med ny grafikkortserie snart, og Nvidia ønsker å beholde førsteplassen mht ytelse for enhver pris.

Nvidia har overkompensert for brikkemangelen, og hadde brikker på lager som de måtte finne et salgsargument for.

Nvidia har støtt på problemer med 4000-serien, og ser at den kan komme til å bli utsatt. Derfor må de kompensere for det med et nytt toppkort som holder kundenes oppmerksomhet mens de venter.

Uansett om forklaringen er en av disse, eller flere eller ingen, så er 3090 Tis mottagelse noe lunken ute blant folk.