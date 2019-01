Det begynner å bli lenge siden Apple deltok på verdens største forbruker­elektronikk­messe CES i Las Vegas i noen som helst offisiell kapasitet.

Sist det skjedde var John Sculley fortsatt toppsjef. I januar 1992 holdt han åpnings­foredrag under Consumer Electronics Show (CES).

Dette var lenge før Steve Jobs kom tilbake og reddet bedriften fra den sikre død. Det var til og med før grungebandet Nirvana debuterte på VG-lista.

Ikke sjeldent har de likevel preget nyhetsbildet rundt teknologijippoet, uten å være til stede. Steve Jobs klarte å overskygge alt sammen da han en kald januardag i 2007 avduket iPhone på Macworld som gikk samtidig i San Francisco.

10 år har gått siden Apple trakk seg fra eksterne arrangement til fordel for egne pressekonferanser med stram regi. Det har vært en suksessformel.

Fullt så vellykket var nok ikke stuntet deres under CES 2019 for tre uker siden.

What happens in Vegas

Apple sørget for å plassere en annonse over en hel hotellvegg i byen, rett inntil konferansen slik at den var umulig å unngå.

Det spørs om de ikke angrer på reklamestuntet, hvor de feilaktig påsto at «What happens on your iPhone, stays on your iPhone». Det er jo ikke sant.

Heller ikke deres mobiltelefoner er immune mot lekkasje av personopplysninger, stikk i strid med hva selskapet forsøker å gi inntrykk av. Mye av det brukerne gjør på og med en iPhone genererer data som slett ikke forblir på enheten.

Data lekker til teleselskaper, nettsteder, app-utviklere, samt også til selskapets datasentre og tjenester. Apple tjener også direkte og indirekte på reklame servert til sine hundrevis av millioner kunder. Alt dette skriver Business Insider, som konstaterer at Apple serverte en blank løgn i Las Vegas.

Programvaren da? Den er vel trygg? Heller ikke det står til troende. Apple og brukernes deres rammes som alle andre også av sårbarheter og sikkerhetsbrister. De liker bare å late som noe annet.

Det nyeste eksempel ble kjent så sent som i dag. Videochat-tjenesten Apple Facetime hadde en svakhet som gjorde at hvem som helst enkelt kunne avlytte både kamera og mikrofon i sanntid.