Den store teknologikonferanse SXSW er i full gang i Austin, og vi i Abelia har som vanlig tatt turen over sammen med norske teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Interessen for konferansen blant nordmenn er stadig økende. Ingen vet nøyaktig antall, men trolig har rundt 500 nordmenn kommet hit for å lære om trender og ny bruk av teknologi.

SXSW er en av verdens største og mest omfattende teknologikonferanser. Med langt over tusen ulike sesjoner har den ukelange konferansen noe for de fleste. På programmet står blant annet Web 3.0, digital tillit, smart mobilitet, fremtidens arbeidsliv, Cross Reality og mye nytt innen helseteknologi.

Hovedtema i fjor var AI, kunstig intelligens. Dette er fortsatt et tema som dominerer, men med en annen nyhetsverdi enn før. Nå blir det nærmest tatt for gitt at alle nye løsninger skal bygge på AI eller maskinlæring i en eller annen form. Derfor fokuseres det mer på råvaren som er som er forutsetningen for å hente verdien av AI – data.

De samfunnsmessige perspektivene har fått stadig mer på plass under SXSW de siste årene, så det er kanskje ikke så overraskende at verdien av data, og ansvarlig bruk av data, er sentrale temaer på årets konferanse. Det har vært mange gode diskusjoner og sesjoner rundt dette de siste dagene. Her er noen av dem, i kortform

Skal man regulere de største techaktørene, og i så fall hvordan? Etter hvert disse selskapene fortsetter å ese ut i bredde - særlig drevet av Amazon og Alibaba – blir flere og flere oppmerksomme på den enorme effekten data har på den nye økonomien. Den store styrken i verdien data har på tvers av etablerte bransjer og strukturer. For eksempel bruker Amazon data til å skape konkurransefortrinn på stadig nye områder, og har her presentert både nye smart hjem-løsninger og AI-styrt mikrobølgeovn.

Tech er blitt internasjonal storpolitikk på grunn av betydningen av data for verdensøkonomien. USA ser at Kina kombinerer et enormt hjemmemarked, begrenset tilgang til kinesiske data for utenlandske selskap, og målrettede satsinger fra myndighetenes side i samarbeid med kinesisk næringsliv. Denne cocktailen gjør at Kina er i ferd med å dytte USA ned til en andreplass på techpallen. Internasjonal dataflyt har blitt en avgjørende strategisk faktor i verdensøkonomien og storpolitikken.

Personvernhensyn tas til nye høyder. I lys av internasjonale amerikanske selskaps implementering av krav fra GDPR, og Kinas holdninger til personvern og bruk av data, har amerikanske myndigheter plutselig funnet seg selv i en situasjon hvor mange framsnakker sterkere personvern. Amerikanerne og verdens teknologisamfunn har begynt å forstå GDPR, men ser sin egen posisjon fortsatt til å være en gyllen middelvei mellom de ekstreme: Kina og EU. Samtidig følger alle med på Indias pågående arbeid med sine reguleringer, og forventet retning mot økt nasjonal datasuverenitet i sin tilnærming.

Teknologi for samfunnet. Med kunstig intelligens har etikk, for første gang på lenge, blitt et fokus for mange teknologiledere. I første fase handlet diskusjonen mest om hvordan vi skal unngå at teknologiimplementeringer rammer samfunnet negativt. Her i Austin ser vi mange nye initiativ for å bruke teknologien til samfunnsnyttige formål. FNs bærekraftsmål har utviklet seg til å bli et kart over forretningsmuligheter. Fra opprydding av plastikk, kjøreruteoptimalisering for støttekontakter, og miljøvennlig alternativ matproduksjon.

Det er levnet lite tvil om at de 500 nordmennene på SXSW har ekstra hodebagasje med seg på flyet hjem. Ny kunnskap, nye kontakter og ny inspirasjon er hovedtyngden. I et samfunn som drives fremover i høyt tempo, og med stadig høyere krav til kompetanseutvikling håper jeg enda flere nordmenn finner veien til SXSW neste år.