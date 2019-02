De siste årene har vi sett imponerende fremskritt innen kunstig intelligens. Både næringslivet og offentlig sektor har en blanding av entusiasme for å ta i bruk teknologien og frykt for å bli forbikjørt og utkonkurrert hvis man ikke tar den i bruk.

Kunstig intelligens har blitt ensbetydende med maskinlæring, gjerne ved bruk av dype nevrale nett. Maskinlæring er en type prediktiv analyse, som forsøker å utlede ting vi ikke vet fra noe vi vet. Vi kan vite hvordan avbildningen til hjernen til en gruppe pasienter ser ut, men vi vet ikke om de vil utvikle Alzheimers sykdom. Oppgaven til maskinlæringsmodellene er å forutsi det ukjente (utvikler pasienten Alzheimers sykdom) fra det kjente (hjerneskann). Denne teknologien gjør at man kan utnytte moderne maskinkraft maksimalt til å finne subtile sammenhenger og mønstre mellom attributtene og det som skal forutsies.

Det er bare naturlig når en så imponerende teknologi dukker opp å forsøke å finne anvendelsesområder av den. Men å starte med en løsning og deretter søke etter problemer kan føre til at man ikke vurderer alternative løsninger som kan være bedre egnet.

I Gartners fremstilling av virksomheters analytiske modenhet fremstilles prediktiv analyse som en forløper til preskriptiv analyse. Analytisk modne virksomheter nøyer seg ikke med å forutsi hva som kommer til å skje (prediksjon), de bruker prediksjonene til å finne den aller mest beste handlingen blant nærmest utallige alternativer (preskriptiv analyse). Preskriptiv analyse er ifølge Gartner den formen for analyse som gir størst verdi. Et flyselskap kan ha stor nytte av å forutsi hva billettsalget vil være for en gitt billettpris, men enda større nytte av å sette billettprisen til prisen som maksimerer profitten blant alle mulige billettpriser de kan sette.

Fra en slik fremstilling kan man bli ledet til å tro at prediktiv analyse ved hjelp av maskinlæring og kunstige nevrale nettverk vil legge grunnlaget for preskriptiv analyse. Hovedpoenget mitt i denne artikkelen er at slik maskinlæringsteknikker brukes i dag, så legger de ofte ikke dette grunnlaget.

AI-nestoren Judea Pearl beskriver i sin nylige bok «The Book of Why» hvorfor dette ikke er tilfelle. De fleste som har tatt et kurs i statistikk eller vitenskapelig metode vet at assosiasjoner ikke er det samme som årsak og virkning. Det hjelper lite å måke snø for å heve utetemperaturen, selv om kald temperatur er assosiert med snø. Vi vet at en tredje variabel forårsaker både avlesningen på målestokken og snøfall.

For at prediktive modeller skal kunne svare på spørsmål om årsak og virkning er de nødt til å gjøre antakelser om virkeligheten. La oss si at vi har en gruppe arbeidstakere i en fagforening. Vi kan finne en assosiasjon mellom det å ta et kurs, og lønnen tre år etter. Det kan imidlertid hende at gruppen som tok kurset var systematisk forskjellig fra gruppen som ikke tok kurset. Kanskje hadde de høyere utdannelse enn gruppen som ikke tok kurset.

Dersom vi har god grunn til å tro at vi kjenner til hvilke faktorer som kan forårsake både kursdeltakelse og lønnsutvikling, og vi har pålitelige data om de, så kan vi kontrollere for disse faktorene. Assosiasjonen vi står igjen med er effekten av å ta kurset på senere lønn, og kan være styrende for om man skal fortsette å anbefale kurset til medlemmene i fagforeningen.

Hvis flyselskapet har realistiske antakelser om hvordan billettprisen henger sammen med salget, som kan kokes ned til en matematisk formel, så kan de ved preskriptiv analyse finne de verdiene for konstantene i formelen som passer best med historiske data. En slik modell vil kunne svare på spørsmål om årsak og virkning. Ved hjelp av avanserte algoritmer kan man finne billettprisen som maksimerer profitten.

De mest populære maskinlæringsteknikkene gjør få eller ingen antakelser om virkeligheten, og har problemer med å svare på slike spørsmål. Det finnes forskning på å sette maskinlæringsteknikker i stand til å svare på spørsmål om årsak og virkning, men denne er i en tidlig fase. Spørsmål om årsak og virkning er likevel kritiske for preskriptiv analyse, de baserer seg på at vi kan med en viss sikkerhet si hva som vil hende om virksomheten velger å handle annerledes.

Et viktig unntak hvor maskinlæringsmodeller er nyttige for preskriptiv analyse er når maskinlæringsmodellen forutsier noe som er ikke påvirkes av handlingene til virksomheten. En maskinlæringsmodell kan forutsi trafikkforholdene i en by i morgen (prediktiv analyse). Når et transportselskap skal planlegge sine kjøreruter (preskriptiv analyse) kan de legge til grunn den forespeilede forsinkelsen i sin planlegging. I dette tilfellet kan maskinlæringsmodellen brukes i preskriptiv analyse fordi transportselskapets beslutninger ikke påvirker trafikkforsinkelsen i byen.

Trafikkplanleggere i byen bør imidlertid være forsiktige med å bruke maskinlæringsmodellen til å redusere trafikkforsinkelsene, fordi dette kan lede de til ta handlinger som tilsvarer å måke snø for å redusere temperaturen.

Maskinlæring og nevrale nettverk er svært verdifulle. Virksomheter som velger å ensporet satse på denne typen prediktiv analyse fremfor modelldrevet / kausal prediktiv analyse kan imidlertid gå glipp av gevinstene knyttet til preskriptiv analyse.