I april forsvant 20,5 millioner jobber i USA alene. Til sammenligning forsvant omtrent 8 millioner jobber under hele finanskrisen i 2008 og 2009. I en globalisert og digitalisert verden viskes skillelinjene ut, og selv om vi er godt rustet, er det ingen tvil om at tøffe økonomiske påkjenninger også treffer oss, her hjemme.

Kommunikasjon har alltid drevet utviklingen fremover. Digitalisering er ikke bare en risikabel floskel. Risikoen ligger i at dersom du ikke gjør transformasjon nå, vil du som virksomhet risikere å ikke overleve. Som et resultat ser vi at virksomheter gjør store digitale investeringer og endrer forretningsplaner med umiddelbar virkning. Nøkkelordet for det neste året: Konnektivitet.

Digitalisering har i lang tid lovet effektive arbeidshverdager, mer spennende arbeidsoppgaver og bedre tid til de viktige tingene. Så kom covid-19, og tvang frem en så hurtig digitalisering at i enkelte hjem har husets Chief Digital Officer knapt fullført barneskolen. For mange virksomheter har det også betydd å snu om på forretningsplanen, tilby nye produkter, og kanskje – for første gang – skaffe seg en plass på verdensveven. Ingen virksomheter står uberørt, for når konkurrentene avanserer, haster det også for deg å øke konkurransekraften din.

Bruk riktig utstyr – også for fremtiden

Bedre tilrettelegging for digitale arbeidsplasser betyr at ytterligere flere kunnskapsarbeidere vil velge å jobbe hjemmefra også fremover. Konturene ser vi allerede i San Fransisco, hvor blant annet Twitters ledelse har sagt at ansatte selv kan velge om de skal tilbake på kontoret noensinne.

Dette høres enkelt ut, men det er ingen tvil om at det vil påvirke måten vi jobber og identifiserer oss som yrkesaktive. Fire av fem virksomheter sier ansattes følelse av tilhørighet er viktig for virksomhetens suksess fremover, kommer det frem i en fersk Deloitte-rapport. Bare 13 prosent sier de er veldig godt forberedt på å møte dette. Når flere velger å jobbe utenfor kontoret vil dette være en større utfordring enn tidligere.

Men hjemmekontor stiller først og fremst strenge krav til digital sikkerhet og gode samhandlingsverktøy. Selv med våre særnorske hyttekontor har mange virksomheter innsett denne våren at de var mindre forberedt på å la hele arbeidsstyrken logge på usikrede privatnett utenfor kontoret, god nok tilgang til intranett og svært mange har lite brukervennlige fellesområder. Innen 2024 vil virksomheter som sørger for dette se 30 prosent mindre gjennomtrekk av ansatte, 30 prosent økt produktivitet og 30 prosent høyere fortjeneste per ansatt, ifølge analyseselskapet International Data Corporation (IDC).

Om 2020 ble året for hjemmekontorløsninger, vil 2021 være året for multicloud, også ifølge IDC. Skyplattformer kobler mennesker, samarbeidspartnere, forbrukere, applikasjoner og prosesser effektivt og på tvers av fysiske grenser. Det gir deg fleksibiliteten til å skalere opp og ned, og samtidig sikre viktig informasjon. Mennesket er tilpasningsdyktig av natur. For mange har det verste sjokket allerede lagt seg. Vi kan forvente oss flere digitale rekrutteringsprosesser, onboarding- og internopplæringsprogram, og enklere og bedre rapporteringssystem. Samhandlingsverktøyet ditt skal være fellesområdet ansatte bruker fordi det er lettvint, effektivt og oversiktlig.

Fenomener som Zoom-fatigue, kompliserte innloggingsmetoder og lange køer hos IT-servicedesker viser at det fortsatt er en vei å gå før det virkelig er like enkelt å jobbe sammen digitalt. Men mye har også virket. Nå begynner flere virksomheter å løsne på restriksjonene. Det er bra, for selv med multicloud, webinarer og digitale mingletreff – de mest minneverdige åpenbaringene kommer helst i tilfeldige møter som i heisen eller ved kaffemaskinen. For mange har covid-19 vært en brutal lakmustest på selskapets overlevelsesmuligheter. Det er nå opprydningsjobben begynner.