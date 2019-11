Stian Barbo Valand og Cliff Baluyot, seniorrådgivere i Statped

Stadig flere bruker smartmobilen til å høre på podkast mens de går til jobben, gjør husarbeid eller trener. De lytter til aktualitetsprogram, krimserier fra virkeligheten eller frittalende komikere. Det fine med podkast, er at du kan høre på nærmest hva du vil, hvor du vil, og når du vil. Podkast er rett og slett en lett tilgjengelig kilde til underholdning og informasjon. Men er podkast tilgjengelig for alle?

Mangel på universelt utformede podkaster: I Norge er det en overordnet nasjonal målsetting om å jobbe for et likestilt samfunn. Med hjemmel i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er det vedtatt en forskrift om universell utforming. Universell utforming handler om å utvikle produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de er tilgjengelig for flest mulig. Norge har også vedtatt å følge en internasjonal standard med retningslinjer for å gjøre innhold på nett mer brukervennlig for flest.

Til nå har det blitt produsert svært få norske podkaster for personer som har nedsatt eller ingen hørsel. Et av de første forsøkene ble gjort i 2014 av P4 og Norges Døveforbund da de tegnspråktolket det populære radioprogrammet Misjonen. Tolkingen ble dessverre avsluttet etter to sesonger.

Våren 2019 ble podkasten med det passende navnet Universelt utformet lansert. Den handler nettopp om universell utforming og gir konkrete tips til hvordan man kan tilpasse innhold på nett slik at det er tilgjengelig for flest mulig. Podkasten finnes i både lyd- og tekstversjon.

Bortsett fra disse, finnes det dessverre ingen andre universelt utformede podkaster som vi vet om. En gladnyhet er at Meteoritt AS i samarbeid med Norges Døveforbund jobber med prosjektet Podcast for alle. De har som mål å teste ut ulike former for skriftlig gjengivelser av podkast.

Tegnspråk og tekst: En podkast blir tilgjengelig for flere når innholdet kan konsumeres på andre måter enn ved lyd. Å bruke tegnspråk og tekst i tillegg til lyd gjør en podkast universelt utformet. Det er også viktig å gjøre bevisste valg for bruk av stemme, musikk og lydkulisser slik at det blir lettere å høre hva som blir sagt. Dette innebærer blant annet lydkvalitet med lite støy, kun én stemme om gangen, og minimal bruk av bakgrunnsmusikk. Podkast varierer i innhold, format og produksjon, og det kan være enklere å tilgjengeliggjøre enkelte sjangre med video og tekst, enn andre. Det vil for eksempel kreve langt mindre ressurser å tilpasse et intervju enn en radiodokumentar.

Inkluderingspodden: Statped lanserte nylig podkasten Inkluderingspodden. Vår ambisjon er å tilby en podkast som er tilgjengelig for flest mulig - et universelt utformet produkt. Underveis i prosessen har vi hatt tett dialog med personer med ulike funksjonsnedsettelser og fagpersoner innen hørselsfeltet for å sikre best mulig tilgjengelighet. Resultatet ble en podkast som er tilgjengelig som lydklipp, tekstfil og tegnspråktolket versjon. Til å spille av innholdet på nett har vi brukt Able Player, en gratis avspiller med åpen kildekode. Denne kan betjenes med tastatur og skjermleser, og det er mulighet for å spille av innholdet i ulike hastigheter.

Inkluderingspodden er langt fra perfekt, men vi håper den kan inspirere andre podkast-produsenter til å tenke universell utforming når de lager fremtidige podkaster.