Et minneord over Peter Hidas

Peter flyktet fra Ungarn da Sovjetunionen invaderte landet i 1956. Han kom alene til Norge og startet sine sivilingeniørstudier på NTH i Trondheim. Han hadde flere jobber i IT-bransjen og tok kontakt med Gartner i 1998.

De av dere som kjenner Gartner, vet at vår kjernevirksomhet er research, analyse og rådgivning innenfor hvordan teknologi både påvirker og kan utnyttes av organisasjoner og selskaper. Peter spurte om han kunne få tilbringe tid på vårt bibliotek. Tilgang til kunnskap var det som interesserte ham.

Peter hadde stor integritet, og dette passet usedvanlig godt sammen med Gartners formidling av uavhengige råd og analyser. Peter koblet Gartners globale analyser og råd til våre lokale nordiske og norske forhold. Ved å skrive kronikker, men først og fremst ved å gi råd til våre kunder i offentlig sektor og privat næringsliv. Peter ledet og var rådgiver i en rekke strategiske og samfunnskritiske prosjekter for våre kunder.

For sitt arbeid fikk han mange gode skussmål og ble i 2007 hedret med «Rosingakademiets hederspris», og i 2012 ble Peter av bladet Kapital kåret til «årets rådgiver».

Internt i Gartner var vi veldig stolte av Peter. Han var en utømmelig kilde til kunnskap, og han delte gjerne. Jeg husker godt hans historiske oppsummering av høydepunkter innenfor IT og hvordan IT har påvirket norsk offentlig sektor, næringsliv og våre liv. Her var det mye å lære! Men det var ikke bare fag, erfaring og kunnskap han delte.

Peter var en person med mange fasetter. Han og hans kone Brit stilte ofte opp for mennesker i nød og tok hånd om flyktninger fra mange land som kom til Norge og trengte hjelp til etablering, kunnskap om Norge og annet. I disse dager var han og Brit aktive med innsats for ukrainske flyktninger som har kommet til Norge. Peters humanistiske innsats var kanskje ikke kjent for de fleste, og han snakket heller ikke mye om dette.

Peter hadde glimt i øyet og delte gjerne erfaringer fra sitt liv og møte med norsk kultur når vi hadde sosiale arrangementer. Til stor glede for oss andre kollegaer. Peter elsket å reise, og han delte regelmessig sine opplevelser fra reiser rundt i verden. Det var på reise til Middelhavet, sammen med sin Brit, Peter gikk bort.

Tusen takk, Peter. Hvil i fred.