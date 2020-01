KOMMENTAR: Få ting slår en podkast når du vil ha faglig påfyll eller vil lære noe nytt

Er det én ting det ikke er mangel på, er det podkaster for oss teknologiinteresserte. For eksempel lanserte vi i Digi.no nylig vår egen podkast – Dobbeltklikk (det vil si, vi relanserte den i en ny og bedre versjon – etter en tids pause). Har du ikke allerede abonnert, gå inn og gjør det nå på Apple Podcasts eller Spotify!

Noen ganger er man imidlertid på jakt etter litt mer tekniske podkaster som går skikkelig i dybden på ulike fagområder, for eksempel programmering og web-utvikling, it-drift, nettverk eller andre ting. Kanskje du vil lære om de nyeste Javascript-bibliotekene og utviklingen innenfor React eller Vue.js. Eller kanskje du er mer interessert i utviklingen innenfor maskinlæring og kunstig intelligens, eller vil vite mer om hvordan du kan bidra til åpen kildekode-prosjekter.

Undertegnede har alltid vært interessert i programmering, og har de siste par årene brukt en time eller to om dagen – i hovedsak tiden det tar å pendle til og fra jobb – til å fylle på med kunnskap om moderne web- og apputvikling. Det blir mye koding og nettbaserte kurs på toget og i helgene!

Det å høre på tekniske podkaster har vært en viktig del av læringen – bare for å få «utvikler-sjargongen» inn under huden. Det blir nok av muligheter i løpet av uken til å høre på podkaster – noe jeg kan anbefale alle som har lyst til å lære noe nytt, eller som bare vil holde seg oppdatert på ulike fagfelter. Jeg liker for eksempel å ta meg en løpetur et par ganger i uken for å holde meg i form – så hvorfor ikke da ha en lærerik podkast på øret? Eller kanskje du liker å høre på en podkast når du lager mat, ligger i badekaret eller etter at du har lagt deg?

Jeg har plukket ut noen av mine favorittpodkaster som går ganske mye i dybden på det tekniske innenfor webutvikling – mest frontend, men også noe backend (som Node.js). Når du etter å ha hørt på podkasten klør deg litt i hodet, må google litt og kanskje teste ut noen nye konsepter i kodeeditoren, sitter ting bedre enn når podkast-vertene bare snakker om ting du allerede kan, er min erfaring.

I tillegg til å liste opp mine egne favoritter, tar jeg også med noen tips vi har fått fra Digi.no-leserne.

Her er mine favoritt-podkaster:

Syntax.fm

Dette er min absolutte favoritt. Podkasten er laget av blant andre Wes Bos, som står bak noen virkelig gode kurs i webutvikling. Med seg har han Scott Tolinski, en annen web-utvikler som også lager nettbaserte utviklerkurs.

Podkasten fokuserer på Javascript-programmering, samt ulike rammeverk og biblioteker – kanskje med en overvekt av React. syntax.fm

React Podcast

React er et bibliotek for å lage brukergrensesnitt i Javascript, utviklet av Facebook. Det har etter hvert blitt det desidert mest populære biblioteket/rammeverket for dette formålet. Er du opptatt av React kommer du ikke utenom React Podcast. Podkasten drives av Michael «Chantastic» Chan, som ofte har med seg Michael Jackson – skaperen av React Router-biblioteket – i studio. I tillegg til at masse toppfolk fra utviklermiljøene rundt om i verden dukker opp som gjester. Anbefales! reactpodcast.simplecast.fm

BartJS og Kortslutning

Vi må ha med en norsk podkast på listen også – eller vi tar like godt med to, siden disse henger litt sammen. BartJS er en podkast fra en gjeng som står bak et Javascript-«meetup» med samme navn i Trondheim. Primus motor er Mikael Brevik, som var med i utviklerintervjuet på digi.no i august i fjor.

Mens BartJS ofte går i dybden på fag, og kommer hver måned, har Mikael også annenhver uke en podkast som heter Kortslutning sammen med Stian Veum Møllersen, en podkast som handler om livet som utvikler.

Begge podkastene kan anbefales på det varmeste. bartjs.io/ og kortslutning.simplecast.com

Shoptalk Show

Også denne podkasten handler om webutvikling – med fokus på frontend og UX. En av podkast-vertene, Chris Coyier, står bak nettsiden CSS-tricks.com, som sikkert mange av Digi.no-leserne har vært borti. Hvis ikke, anbefaler jeg at du tar en kikk. Sjekk for eksempel ut CSS-tricks’ guider til CSS Grid og Flexbox. Du finner podkasten på shoptalkshow.com

Digi-leserne har også kommet med tips om sine favoritt-podkaster for utviklere og andre som jobber med IT. Her er noen av tipsene:

The Changelog

Mens mange av podkastene ovenfor stort sett handler om Javascript, er The Changelog mer språkuavhengig. Podkastene inneholder intervjuer med mange av de smarteste folkene innenfor programvare- og web-utvikling, med mye fokus på åpen kildekode. changelog.com/podcast

Software Engineering Daily

Denne podkasten kommer faktisk ut hver eneste ukedag – og handler om alle mulige temaer innenfor programvaredesign. Målet er at episodene skal være lærerike og gjøre det bedre i stand til å skjønne hvordan programvare fungerer. softwareengineeringdaily.com

Frontend Happy Hour

Koding, øl og drinker – om det er en god kombinasjon eller ikke, skal jeg ikke si så mye om. Konseptet i denne utmerkede podkasten er imidlertid at et panel med utviklere fra selskaper som Netflix, Twitch og Airbnb snakker om front-end-utvikling over en drink eller tre. frontendhappyhour.com

HTML all the Things

God podkast om webutvikling og design: www.htmlallthethings.com

