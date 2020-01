– Ingen er AI-ekspert

Tomas Nordlander, forskningsdirektør i forskningsinstituttet IFE

Vi prater med Tomas Nordlander, forskningsdirektør i forskningsinstituttet IFE. Han forteller historien om kunstig intelligens, og hvorfor begrepet er problematisk. I tillegg påstår han at ingen kan hevde å være AI-ekspert.

– Det er et problem at folk som driver med statistikk og matematisk modellering ønsker å kalle det «AI», fordi det i dag gjør det enklere å få finansiering. AI-hypen kommer og går, og når den forsvinner igjen, så kaller de arbeidet sitt for statistikk og matematikk igjen. De utnytter begrepet, sier Nordlander.

