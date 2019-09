Advokatfullmektigene Christian Werner Skovly og Jarle Langeland, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

GDPR er som kjent en omfattende, kompleks og til dels skjønnsmessig forordning. Når Norge innførte forordningen i 2018, var Justis- og beredskapsdepartementet svært forsiktige med å fortolke bestemmelsene i forordningen, og henviste i stor grad til kommende rettspraksis. En slik tilnærming er selvsagt frustrerende for mange som trenger å tilpasse seg forordningen, siden mange spørsmål foreløpig blir stående ubesvarte. Datatilsynet skal ha skryt for å ha utarbeidet mange gode veiledninger siden – men dette er nettopp (bare) veiledning. Klare og forutsigbare blir rettsreglene gjerne først når de har vært håndhevet en stund, og domstolene har vurdert og utpenslet reglene.

For oss som er interessert i personvern, blir dette en spennende høst og vår. EU-domstolen er ventet å avsi en rekke dommer om til dels prinsipielle personvernspørsmål. Prosessen frem til endelig avklaring i EU-domstolen tar lang tid, slik at sakene rent formelt fortsatt handler om det forrige personverndirektivet fra 1995 – som GDPR avløste. Prinsippene i direktivet og forordningen er i stor grad de samme, og det er derfor grunn til å forvente viktige avklaringer også for sentrale deler av GDPR.

Først ut er den såkalte retten til å bli glemt. EU-domstolen avsa i går to dommer, GC and others og Google. Den første handler om retten til å bli glemt når personopplysningene som vises i søket er av en særlig kategori, for eksempel opplysninger om en person er dømt for en straffbar hendelse. I den andre dommen har EU-domstolen vurdert om retten til å bli glemt skal ha global virkning, slik at søkemotorer plikter å fjerne oppføringer også når søkemotoren brukes utenfor EU/EØS.

Neste avgjørelse er ventet 1. oktober (Planet 49), og gjelder samtykkereglene for cookies. Dette er et område hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Datatilsynet mildt sagt har koordinert seg dårlig – og hvor det skal godt gjøres å få klare myndighetsråd om hvordan man skal forholde seg.

Utover høsten og våren vil vi her på digi.no komme med korte oppsummeringer av de personvernspørsmål som EU-domstolen vurderer, og hvilke konklusjoner som kan trekkes fra sakene.