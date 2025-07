Fra jernmalm til KI-datakraft

Aker og Nscale eier 50 prosent hver i Stargate Norway, som i første fase investerer én milliard dollar, rundt ti milliarder kroner, for å bygge et datasenter i Kvandal utenfor Narvik. Europeiske Nscale drifter allerede et datasenter i Glomfjord.

Aksjemarkedet jubler over Aker og Røkkes KI-satsing. Aker-kursen steg med rundt 10 prosent torsdag formiddag.

Det er ikke tilfeldig at anlegget er lokalisert til Kvandal, en kjapp biltur utenfor Narvik sentrum.

Her har Aker allerede en tomt og tilgang på fornybar vannkraft som skal levere 230 MW i første omgang, med mulighet til å utvide til 290 MW. Og datasentre produserer ekstremt mye overskuddsvarme, Da er det bra med et kjølig nordnorsk klima.

Med andre ord et rimelig perfekt sted for storskala KI-drift.



I Kvandal-anlegget skal det installeres 100.000 NVIDIA GPU’er, som er koblet via høyhastighetskoblingen NVLink og bygget på GB300 Superchips. Dette er noe av den mest avanserte KI-teknologien som i dag er tilgjengelig. Det legger grunnlaget for neste generasjon KI med flerspråklige agenter, simulering, sanntid og autonomi.

Open AI er partner sammen med Aker og Nscale i Stargate Norway. Infrastrukturen i Narvik-anlegget er skreddersydd av og for Open AI. Den amerikanske KI-giganten med Sam Altman i spissen er verdsatt til rundt 300 milliarder dollar. Sammen med Google, Meta, Amazon og Microsoft er selskapet selve symbolet på Big Tech. Det var denne gjengen som applauderte Donald Trump inn i Det hvite hus.

Det er også Open AI som er selskapet bak det såkalte Stargate-initiativet, som ble presentert av president Donald Trump i forbindelse med innsettelsen av ham i januar i år.

Ambisjonen med Stargate er å bygge storskala datasentre, drevet av fornybar energi, med lokal forankring og bærekraft og distribuert til hele verden. Det er selvsagt utelukkende Open AIs modeller som skal trenes og utvikles i disse datasentrene. Et Stargate UAE-prosjekt er allerede i gang i Abu Dhabi.

Narvik-prosjektet er den europeiske satsingen. Det lokale eierskapet ivaretas gjennom Aker, bærekraft-ambisjonen gjennom grønn og fornybar vannkraft og med store muligheter for å utvidelse og skalerbarhet.

Americas Action AI-plan

I forrige uke ble «Americas Action AI-plan» presentert. Narvik-planene er som hentet ut fra denne aksjonsplanen. Trumps KI-plan tar til orde for en global satsing på infrastrukturinvesteringer – og ikke minst mindre reguleringer. Det er et erklært mål at amerikanske KI-modeller og hardware skal rulles ut til allierte og internasjonale partnere. Donald Trump har gitt uttrykk for at såkalt «fair use» av andres innhold og produksjon ikke må stå i veien for KI-utviklingen.

Det betyr at de enorme språkmodellene som skal kvernes gjennom det hyperavanserte anlegget i Kvandal utenfor Narvik, skal ha fri adgang til mest mulig innhold.

Med andre ord skal ikke opphavsrettigheter, betalingsmurer og så videre stå i veien for utviklingen av stadig bedre og mer avanserte og effektive KI-modeller.

Først skulle Aker bygge et batterianlegg i Narvik. Men etter at den ene etter den andre batterifabrikken kollapset, ble planene lagt bort. Aker Horizon er tilbakeført til moderselskapet Aker, og planene om grønn industri i Narvik er i stedet blitt en gigantsatsning på KI-infrastruktur.

Den nye oljen

Mange trodde kanskje en stund at det var batteriproduksjon som var den nye oljen. Nå er det data og KI som skal overta for oljen og sørge for vekst og rikdom i fremtiden.

Kjell Inge Røkke er blitt rik på norske naturressurser. Først fisk. Så olje.

Nå er det kanskje ikke lenger utvinning av råvarer og naturressurser som sørger for den største verdiskapningen, men utviklingen av billig og fornybar vannkraft omgjort til global datakraft.

Eller det Røkke selv kalte «jokeren i nord» da han i sitt aksjonærbrev tidligere i sommer antydet muligheten for et KI-senter i Narvik.

– En ny æra, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen. Foto: Ole Berg-Rusten

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen begrunner Akers gigantinvestering slik:

«I dag står vi ved terskelen til en ny æra – en tid hvor data, ikke råvarer, er den mest verdifulle ressursen. Hvor regnekraft, ikke bare i kilowatt, avgjør konkurranseevne. Og hvor kunstig intelligens og AI-infrastruktur omformer alle sektorer – fra energi og helse til finans og industri. Stargate Norway er vårt svar på denne transformasjonen.»