Hormuz-effekten

Hormuzstredet viser hvor sårbar verdenshandelen er når én aktør kontrollerer en flaskehals for olje og gass. Når Iran militariserer farvannet, faller skipstrafikken og markedene reagerer umiddelbart. Dette skaper strategiske og økonomiske konsekvenser som strekker seg langt utover regionen.

Dette er ikke sårbarhet som nødvendigvis kan løses med styrkedemonstrasjoner, alternative rørledninger eller diversifiserte havner. Alternative transportlinjer og beredskapslagre makter ikke å fjerne maktpotensen i Hormuz. Sterk tilstedeværelse av amerikansk marine, med formål om å sikre skipstrafikken, vil gi iranerne attraktive mål. Brøling på Truth Social kan signalisere styrke, men også skape ugjennomtrengelig støy for styringssignalene.

Konsekvensene strekker seg forbi regionen og energipolitikk

Når amerikanske toppolitikere fyrer løs på X om angivelige marineoperasjoner (for så å slette igjen), bidrar de ikke bare til forvirring – de bidrar til krigståken og gir grobunn for finansiell gambling, volatile priser og bekymring i markedet.

Krigen i Midtøsten forsterker kravene til vestlige våpenlagre, noe som igjen påvirker Europas og Ukrainas behov. Ironisk er nå Ukrainas lavkost og adaptive droneerfaring etterspurt hos amerikanerne og israelerne som også erfarer at sofistikerte våpensystemer kan slites.

USA har moderert sanksjoner slik at land kan kjøpe russisk olje som er strandet til havs. Det svekker forsøk på å tvinge Russlands krigsøkonomi til knestående, som igjen kan ha konsekvenser for hvor lenge krigen varer.

Les også: En robot som ser snill ut, kan manipulere deg

Og mens bombene faller i Midtøsten, flyttes også verdens oppmerksomhet. Ukrainas plass i nyhetsbildet krymper – med betydning både for opinion, militær støtte og politisk vilje til økte forsvarsbudsjetter. Glemmer vi trusselen i vårt eget nærområde, blir det desto vanskeligere å prioritere vår sikkerhet over alle andre gode formål statskassen skal betale for.

Et geopolitisk ekko i det digitale

Dette er weaponized interdependence i praksis: evnen til å utnytte asymmetriske avhengigheter. Digitale streder – som skytjenester, kommunikasjonskabler, transaksjonssystemer og plattformøkonomien – fungerer som moderne flaskehalser.

Kontroll over slike infrastrukturer gir makt gjennom overvåkning, press og ekskludering. Den som sitter på knutepunktet, sitter på makten. Den som kontrollerer infrastrukturen, kontrollerer handlingsrommet. Den som eier informasjonsstrømmen, har best etterretning.

Akkurat som Hormuz kan blokkeres, kan digitale infrastrukturer strupes. Ikke nødvendigvis som et åpent angrep, men som et regulatorisk grep, en teknisk begrensning, en sanksjon eller en «midlertidig» avvikling av tjenestetilgang. Trussel om kvelning kan i seg selv skape uro og frykt. Da er ikke spørsmålet om du presses, men hvor hardt.

Konflikter sprer seg på tvers av domener

Krisen i Midtøsten minner oss også om hvordan hendelser i ett domene raskt kan få strategiske ringvirkninger i et annet. Når en fysisk flaskehals i Persiabukta påvirker våpenflyt, energipriser, politisk oppmerksomhet og prioriteringene i europeisk sikkerhetspolitikk, ser vi hvordan kriser ikke respekterer geografi eller faggrenser.

På samme måte vil digitale flaskehalser kunne skape “spill-over” effekter som rammer Norge – selv når konfliktene ikke utspiller seg i vårt nærområde. Et bortfall i globale skytjenester, en svekkelse av internasjonale transaksjonssystemer eller geopolitisk press rundt underleverandører kan få konsekvenser for statlige funksjoner, forsvarsevne og samfunnssikkerhet.

Debatt Exit-strategi må bygges over tid

Robustheten må bygges nå – ikke når det brenner

Robusthet kan ikke bygges når krisen bryter ut. Og det vil koste penger, svette og banning.

Vi må ha i mente at bytte av system, innføring av ny plattform eller “exit-strategier” fra etablerte leverandører kan gi midlertidig funksjonstap, redusert sikkerhet og organisatoriske konsekvenser. Gjerder kan bli så høye at ingen kommer hverken inn eller ut – men da stenger vi også ut det gode. Vi må ha en realistisk strategi, vurdere hva som er akseptable konsekvenser og minimere så mye som mulig effekt på handlingsrom i fred og krise.

Det handler om nasjonal digital suverenitet, men også om realismen i våre avhengigheter. Det handler om hvilke tjenester og funksjoner som må ha alternativer, og hvilke som ikke kan baseres på at andre vil holde dørene åpne i en krisesituasjon. Men også hva som er ok, hvilke avhengigheter vi kan leve med, og hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Digital suverenitet beveger seg fra fagseminarer og inn i realpolitikken

Fire momenter bør (som minimum) være med:

Software vs hardware og juss vs. hardmakt: hvordan spiller en småstat flerdimensjonal sjakk når «alt er koblet med alt»?

Hva skjer med Norge hvis – eller når - en digital flaskehals strupes – bevisst eller som “spill-over” fra en konflikt vi ikke er en del av?

Hvordan sikrer vi nasjonale funksjoner når kritiske knutepunkt ligger utenfor våre grenser?

Hvilke alternativer må bygges i fredstid for å unngå handlingslammelse i krise?

Hormuzstredet viser hvordan flaskehalser blir politiske instrumenter. Derfor må vi forstå dem som strategiske sårbarheter og behandle dem deretter. Robusthet krever ikke fravær av farer, men derimot evnen til å stå imot når det trengs.

Dette er ikke en luksus; det er en del av Norges strategiske autonomi. Vi kan ikke basere nasjonale funksjoner på at globale digitale streder forblir åpne når stormaktene presser. Teknologi er ikke bare drift og utvikling. Det er sikkerhetspolitikk i praksis.