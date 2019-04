Digi.no har som mål å være det foretrukne nettstedet for alle som jobber i IT-bransjen. Vi skal skrive om teknologi med fokus på hva den betyr for norske bedrifter – og vi skal fortelle om alle de spennende IT-prosjektene som foregår rundt omkring i Norge.

Det er imidlertid ett område vi har vært for dårlige på, og som vi nå gjør noe med: Hver eneste uke mottar vi et stort antall pressemeldinger og henvendelser på epost og telefon om nyansettelser eller om folk som bytter jobb i IT-bransjen. Noe av dette skriver vi om, for eksempel hvis ett av Norges største IT-selskaper får ny toppsjef. Mange er imidlertid interessert i å lese også om andre som skifter beite i IT-bransjen, men inntil nå har vi ikke hatt en egnet plattform å publisere dette på her på digi.no.

Nå lanserer vi «Nytt om navn» – et område på digi.no hvor vi publiserer oppdateringer om folk som enten blir ansatt, slutter eller bytter jobb. Her vil du finne både større intervjuer med folk i bransjen som bytter jobb, men også kortere oppdateringer.

Du finner Nytt om navn som en oversikt litt ned på forsiden av digi.no. Du kan også lese alle Nytt om navn-sakene vi har publisert på denne siden.

Har ditt selskap ansatt noen, har noen blitt forfremmet eller byttet jobb, eller er det noen som slutter for å finne nye utfordringer? Send noen linjer (eventuelt en pressemelding) til tips@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde!