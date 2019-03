«Digitaliser eller dø!» er en realitet som flere private virksomheter kjenner på i dag. Samtidig opplever offentlig sektor at digitalisering er en nødvendighet for å kunne levere kvaliteten som kreves til enda lavere kostnader.

Iselin Pettersen, Consulting Manager i Sopra Steria.

Å digitalisere en virksomhet er derimot ikke gjort over natten. Digitalisering krever endring, og dersom din organisasjon ikke er åpen for endringer vil denne reisen bli tung. Forbes viser til at 70 prosent av alle endringsinitiativer, og 84 prosent av alle selskaper med digital transformasjon, feiler. Det er ved implementeringen de fleste digitale endringsprosjekter mislykkes, nettopp fordi organisasjonen ikke er åpen for å ta imot det som skal leveres. Det digitale i seg selv kan være svært godt utviklet, men det lykkes ikke før det aksepteres av brukerne og blir en naturlig del av hverdagen.

Det viktigste, men samtidig vanskeligste, som din organisasjon må få til, er derfor å skape endringsvilje og tilpasningsdyktighet. Noen organisasjoner har allerede dette i sin kultur, andre må iverksette tiltak for å komme dit.

Her er syv tips til hva din bedrift må tenke på under en stor digital endringsprosess:

Legg en strategi og forankre den hos toppledelsen

Det anbefales å legge en tydelig strategi for implementering av en digital endring for å forenkle arbeidet, og sørg for at ledere på alle nivåer er involvert. En slik strategi bør beskrive overordnede rammer, prioriteringer og virkemidler for innføring, inkludert en plan rundt kompetanse, kommunikasjon og nettverk. Husk også at for å lykkes med en digital endring hjelper det ikke å hente inn de beste spesialistene på fagfeltet, uten å involvere noen internt. Ledere må ta eierskap og forankre videre i sine avdelinger. Alle må med

Det nytter ikke å lykkes med store endringer hvis kun en avdeling eller kun ledelsen er involvert. Ikke se på en digital endring som en separat del av organisasjonen. Som regel vil en endring påvirke i begge retninger av verdikjeden, og dersom dette ikke sees på som en helhet er det risiko for å skape trøbbel i maskineriet. Involvering og informasjon er ofte sterkt undervurdert. Ansatte som kun blir fortalt hva som skal skje uten å føle seg involvert, vil ikke nødvendigvis være positive til endringen eller bidra med å dra i riktig retning. Kommuniser, kommuniser, kommuniser

Det er ofte lett å glemme at andre ikke vet det du vet. Når du tror du har kommunisert og informert nok, så kan du si det minst én gang til. Repeter budskapet til du vet du har nådd alle. Skal man skape en kultur med høy grad av endringsvilje og tilpasningsdyktighet kan du ikke holde informasjon tett til brystet. Ikke undervurder omfanget av endringsreisen

Implementeringen er en kritisk fase for at din digitale endring skal lykkes. Implementeringen blir ofte glemt i budsjettene og blir ikke alltid sett på som en del av prosjektet. Å lede en digital endring er en større jobb enn folk flest tror. Ikke pålegg «en eller annen» å ta på seg ansvaret for innføringen ved siden av sine vanlige arbeidsoppgaver. En slik arbeidsoppgave krever ledelse, tid og ressurser.

Det er også viktig at ledere stiller krav til ansatte og følge dette opp. Ikke forvent at ansatte tar i bruk nye verktøy uten at det stilles tydelige forventninger til dem.

Opplæring er viktig

Ikke ta for gitt at ansatte lærer seg systemene over natten. Opplæring blir svært ofte tatt for lett på fordi de som har jobbet med utviklingen av systemene kan det så godt at det virker enkelt å bruke. Husk at personer som jobber i prosjektet allerede har brukt systemet gjennom testing i lang tid, og kan undervurdere behovet for opplæring hos andre. Omorganiseringer er en naturlig del av digital transformasjon

Digital endring medfører som regel endringer i verdikjeden og dette skaper ofte et behov for omorganisering eller en annen type ledelse. I slike tilfeller er det viktig å sikre at alle er informert og involvert. Det er ikke gitt at de som sitter med en utdatert arbeidsoppgave i dag ikke kan bidra på andre områder i en ny digital hverdag. Involver, motiver, skap engasjement og sikre at alle er med! Kartlegg bjellesauene og lag et endringsnettverk

Bjellesauer er personer som andre følger etter og lytter til. Disse personene er ofte utenfor ledelsen og kan være vanskelige å peke ut, men de er ekstremt viktige å kartlegge i en endringsprosess. Så fort bjellesauene er kartlagt er det viktig å involvere dem i et endringsnettverk. Et slikt nettverk er mennesker som i hver sin ende bidrar med å dra i positiv retning for at endringen skal lykkes.

