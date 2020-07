Stadig flere flytter data fra offentlig til privat sky eller on-premise-løsninger, og skymiljøet blir stadig mer komplekst. Samtidig viser en undersøkelse at 95 prosent ikke administrerer det hybride skymiljøet sitt godt. Kompleksiteten gjør at IT-avdelingen mister oversikt og ikke får utnyttet dataen i organisasjonen.

Undersøkelsen ble utført av Enterprise Strategy Group (ESG) for Dell Technologies tidligere i år, hvor 1257 IT-beslutningstakere i organisasjoner som bruker offentlige sky-tjenester ble spurt om hvordan de håndterer skymiljøene sine. Overskriften setter det på spissen, men undersøkelsen avdekker at nesten ingen med hybrid skymiljø kan krysse av på de viktigste kriteriene for god multisky-administrasjon. Det gjør at de ikke får utnyttet dataen sin, og IT-avdelingen bruker unødvendig mye tid og ressurser uten at de greier å få kontroll på infrastrukturen.

Kompleks infrastruktur, mindre administrasjon

At bedrifter har utfordringer med å håndtere de enorme datamengdene er et faktum som blir gjentatt ofte. Ulike typer data og applikasjoner gjør at man har behov for ulike lagringsmetoder, noe som tvinger bedrifter til å implementere en rekke ulike skyer og skytyper – offentlig sky, skytjenester i egne datasenter og fjernlokasjoner (edge).

En infrastruktur med flere skyer gir valgfrihet, fleksibilitet og muligheten til å flytte arbeidsmengder til den mest egnede lokasjonen. Man unngår også å bli låst til én leverandør.

Den største utfordringen, er kompleksiteten. Flere skyer krever støtte for flere applikasjonsformater, ulike administrasjons- og driftsverktøy og ulik kompetanse. Dette kan føre til siloer, økt forretningsrisiko og dyr, ineffektiv drift og administrasjon. De som løser hybridskyen godt, kan krysse av på alle disse tre kriteriene:

Virksomheten bruker tre eller færre administrasjonsverktøy

Verktøyene brukes både til offentlig og privat skyinfrastruktur

Man administrerer det meste av on-premise-infrastrukturen via disse verktøyene

Ta noen skritt tilbake og endre tilnærming

IDC venter at virksomheter vil tilbakeføre halvparten av offentlige skyapplikasjoner til private eller on-premise-miljøer de neste to årene, noe som gir et multisky-miljø. Utfordringen for mange er at de fortsatt er umodne i sin tilnærming til denne type miljøer, og har hoppet i det uten en plan. Ved å ta en helhetlig tilnærming, er det mulig å unngå kompleksiteten og de store utfordringene mange skyer og ulike driftsmiljøer gir. Hvordan kommer man dit?

Start med å utvikle en helhetlig multisky-strategi og et veikart, slik at dere vet hva dere ønsker å oppnå. Bestem dere for infrastruktur, og implementer en administrasjonsløsning med ett felles administrasjonsgrensesnitt for alle skyer. Dette er et viktig for å få oversikt og lykkes. Avklar budsjett og føringer i selskapet, slik at dere finner den riktige balansen mellom kapitalutgifter og driftsutgifter.

IT-ressursene i de fleste bedrifter er begrenset. En helhetlig tilnærming sikrer at dere ikke blir låst i rigide løsninger, men heller bruker IT-budsjettene til aktiviteter som svarer på virksomhetens behov og bruksmønstre. Nevnte undersøkelse anslår at IT-avdelinger i snitt kan spare nærmere 70 timer i uka på denne tilnærmingen.