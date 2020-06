Når det offentlige Norge nå vurderer tiltak fremover for å sikre et konkurranse- og omstillingsdyktig samfunn, må de ikke ta lett på IKT- sektoren- som spiller en sentral rolle i digitaliseringen av landet.

Tiden er inne for et forpliktende digitaliseringsløft i et samspill mellom privat og offentlig sektor, noe som gir innbyggerne en bedre og enklere hverdag og samtidig styrker bedriftene og AS Norge sin konkurransekraft. IBM, TietoEVRY og Negotia/YS er stolte av det velutviklede partssamarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene som bidrar til at IKT-næringen kan sikre denne nødvendige omstillingen. Men det kan vi ikke gjøre uten nok arbeid til våre kollegaer.

Selv om den første bølgen av hjemmekontor og akselerert digitalisering har skapt mye å gjøre for mange i næringen vår, er vi avhengig av de store prosjektene som skaper sysselsetting, økt digitalisering og nødvendig innovasjon - og vi frykter at de uteblir. Vi risikerer nå at vår næring for fullt blir rammet av de negative konsekvensene av pandemien, og at dyktige medarbeidere i store og små teknologiselskaper landet rundt blir stående uten jobb i lang tid fremover. Samtidig er det 2500 studenter som i disse dager avslutter sine studier og går en usikker fremtid i møte.

Vi erfarer nå at mange næringer blir tungt rammet av Covid-19 og bremser kraftig opp, og at viktige digitaliseringsprosjekter enten stopper opp, eller ikke kommer i gang. Derfor er det viktig at staten opprettholder og styrker sin digitaliseringssatsing. Når staten er bevisst sin rolle som innkjøper også fra IKT-næringen, så bidrar dette til å unngå dippen som vi allerede opplever og som vi frykter at vil forsterkes dersom de økonomiske utfordringene i næringslivet generelt fortsetter.

Vi må forplikte oss til å digitalisere

De største aktørene i bransjen – inkludert IBM og TietoEVRY – sendte allerede i mars brev til nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø, hvor vi ba myndighetene gjøre alt som er mulig for å holde hjulene i gang i vår næring. IKT-næringen sikrer viktige samfunnsfunksjoner som blant annet sykehus, skoler, kommuner og banker - foruten å sørge for at jobbing fra hjemmekontor går helt fint.

Vi oppfordrer regjeringen til å ta proaktive grep for å sikre IKT-næringen og den nødvendige digitaliseringen av Norge. På samme måte som nye veier bygges og rehabilitering av bygninger gjennomføres, må digitaliseringen intensiveres. Det finnes mange gode og velfunderte prosjekter som foreløpig ikke er igangsatt. Nå er tiden inne for et forpliktende digitaliseringsløft i et samspill mellom privat og offentlig sektor. Det kan eksempelvis bestå av tre konkrete områder:

Styrke innbyggerdialogen blant annet gjennom e-signatur, mobile flater og brukergrensesnitt, samt digitalisere saksbehandlingen og initiativ for mer sammenhengende tjenester mellom innbyggere og kunder.

Videreutvikle vårt digitale helse- og omsorgstilbud med kunnskapsbaserte løsninger og pasienten i sentrum. Vi må sikre at vårt dyktige helsepersonell kan jobbe så effektivt og målrettet som mulig med pasientbehandling, og slipper unødvendig tid med tungvinte og ineffektive systemer.

Sikre et digitalt kompetanseløft, både i næringen og i befolkningen. Det er en god start at Regjeringen har opprettet flere studieplasser innen IKT, og at det har blitt bevilget 190 millioner til kompetanseheving for permitterte og personer som har mistet jobben. Dette arbeidet må styrkes ytterligere.

Et slikt digitaliseringsløft finansiert av det offentlige må bygge på en langsiktig strategi om å styrke velferdsstaten, sikre lokale arbeidsplasser i hele landet, og bidra til en nødvendig omstilling av vårt samfunn mot konkurransedyktige og bærekraftige næringer. IKT-næringen består av om lag 100 000 motiverte og dedikerte medarbeidere som kan bidra med innovasjon, kompetanse, beste praksis og kunnskapsdeling på tvers av sektorer.

Partssamarbeidet viktigere enn noensinne

Som bedriftseiere og representanter for arbeidstakerne har vi en felles interesse for å sikre arbeidsplasser og en konkurransedyktig IKT-næring. En god og tillitspreget dialog mellom tillitsvalgte og ledelse i selskapene, bygget opp i normale tider, hjelper oss når det strammer til slik det gjør i den situasjonen vår næring og resten av landet befinner seg i nå.

IBM, TietoEvry og Negotia/YS opplever derfor at det velutviklete partssamarbeidet vi har i våre selskaper nå er viktigere enn noen gang. Det bidrar til effektivt og ryddig samarbeid, og gode løsninger som skapes i dynamikken mellom to parter.

Vi har opplevd en dramatisk nedstengning av landet. Nå opplever vi en gradvis restart. Få – om noen – næringer vil komme igjennom dette uten å være merket av det som har skjedd. Heller ikke IKT-sektoren. Men sammen må vi gjøre vårt beste for å sikre verdiskapingen og sysselsettingen i tiden fremover.

Innlegget er skrevet av: Eirik Bornø, 1. nestleder Negotia/YS, Christian Pedersen, Managing Partner TietoEVRY Norge og Hans-Henrik Merckoll, Administrerende Direktør IBM Norge