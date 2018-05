Thomas Tømmernes, IT-sikkerhetssjef i Atea. Foto: Atea

Tallene fra Samordna opptak viser at andelen kvinner som har søkt IKT-fag har økt de siste årene. I år hadde 24,2 prosent kvinner informasjonsteknologi og informatikk som førstevalg.

Med andre ord vil vi som arbeidsgivere om kun få år kunne velge ansatte som bidrar til mangfold i bransjen, i motsetning til i dag, hvor det er få søkere til stillingene som lyses ut, og spesielt få kvinner.

At det er viktig å rekruttere flere unge mennesker av begge kjønn er det ingen tvil om.

NITO, Tekna, Abelia og IKT-Norge sier det samme: Norge trenger flere personer med IT-kompetanse for å klare det digitale skiftet, og både kvinner og menn må ha denne kompetansen.

Mange henvendelser

Selv er jeg pappa til to tenåringer, Eirill på 13 år og Balder på 15 år, og er selvfølgelig opptatt av deres fremtid og mulighetene for at de begge skal kunne gjøre de karrierevalgene de måtte ønske når tiden for høyere utdanning kommer.

Ikke minst ønsker jeg at de begge skal kunne, ut fra utdannelsen de tar, søke på relevante jobber og bli vurdert på bakgrunn av kompetanse og resultater, uavhengig av om de er kvinne eller mann.

Etter at jeg nylig skrev om «Fabeldyrene i IT-bransjen» fikk jeg overaskende mange kommentarer og henvendelser ikke minst fra unge kvinner som ønsket å vite mer om hva man burde studere for å få jobb innenfor IT-sikkerhet.

Disse har jeg selvsagt forsøkt å besvare etter beste evne, blant annet ved å vise til gode artikler som belyser tematikken og til rollemodeller og det som kan være forbilder for unge kvinner som har lyst til å velge en slik karrierevei.

Fiktive heltinner

Nylig uttalte Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge, til Computerworld at tenåringsjenter som finner en rollemodell innen realfag og IT dobler interessen for å fortsette i fagretningen.

Da jeg var yngre var det ikke mange IT-studier. Kvinnelige rollemodeller innenfor faget var det særdeles skralt med. Det nærmeste man kom var kanskje frøken detektiv, Nancy Drew, eller den råeste av de råe, Modesty Blaise, en actionheltinne med mange talenter.

I dag er det mange TV-serier med flere heltinner som både er IT-eksperter, hackere og data-etterforskere. Min favoritt er Abigail «Abby» Sciuto fra TV-serien NCIS, som er IT-forsker og spesialisten som takler enhver utfordring.

En annen kvinne som går inn i rekken av antihelter som ser ut til å tiltale en gruppe unge mennesker med stor interesse for hacking er Lisbeth Salander, en av hovedpersonene i Millenium-trilogien til den svenske krimforfatteren Stieg Larsson. Hun er IT-ekspert og hacker med fotografisk minne, og har en intelligens langt ut over normalen – riktignok med et noe frynsete forhold til lovverket. Men kombinasjonen av talentene hennes gjør henne til en superdyktig etterforsker som er med på å løse både drapsgåter og andre mysterier.

– Trenger personer som kan faget

Men også i det virkelige liv begynner det å bli langt flere kvinnelige rollemodeller på IKT-fagets stjernehimmel.

Nylig fikk jeg gleden av å snakke med en ung dame som bruker mesteparten av tiden sin foran flere skjermer. Hun både lærer seg hvordan hun skal hacke systemer og ikke minst hvordan hun skal beskytte disse. For om man krysser Salander, Drew og Abby, så får man en blid kvinne fra Stavanger som står med begge beina midt i siste året av IT-sikkerhetsstudiene sine.

Kvinnen heter Anita Sondresen, er 30 år og kombinerer i dag studier innenfor digital etterforskning ved høyskolen Noroff med deltidsjobb i selskapet jeg selv jobber i, Atea.

Tidlig i samtalen med Anita ble jeg helt overveldet av energien og engasjementet hennes. Det slo meg at jeg trolig hadde møtt ett av disse «fabeldyrene» som jeg altså for kort tid tilbake omtalte som svært sjeldne. Og for at du ikke skal tvile på fabeldyrets eksistens, skal jeg referere litt fra samtalen.

Får samarbeide med forbildet

Anita har en klar oppfordring til andre jenter som vurderer den samme karriereveien som henne selv.

– Gjør det. Det er ikke noe Mr. Robot, ei heller Matrix. Dette er ikke noe som er forbeholdt gutter. Nylig leste jeg en artikkel der det sto at gutter ofte er flinkere praktisk, mens jenter er bedre akademisk. Hvordan den konklusjonen ble til vet jeg ikke, men jeg er kraftig uenig. Vi er flinke til det vi vil, det vi øver oss på, så lenge vi får muligheten. Innen IT-sikkerhet er det godt å kunne beherske både praktisk og akademisk, og det kan vi som kvinner også, om vi vil. Og vi kan.

Blant Anitas forbilder innenfor faget finner vi både en kvinne og en mann. Da Siv Hilde Houmb var på skolebesøk hos Noroff ble Anita straks fascinert. Hun har jobbet som etisk hacker i mange år, og har utviklet programvare som oppdager og hindrer cyberangrep på kontrollsystemer og kritisk infrastruktur. I 2017 kom Siv Hilde på andreplass i kåringen av årets teknologigründer i Norge. Anita har i den senere tid fått sjansen til både å lære av og samarbeide med forbildet sitt.

– Ofte sier jeg at så god som hun er, det skal jeg bli en dag.

Det mannlige forbildet er Kevin Mitnick, som ifølge Anita kan ansees som en av de beste i verden innenfor feltet social engineering – hacking uten systemer, men ved bruk av menneskelig manipulasjon. Han holder foredrag og har skrevet flere bøker om temaet. At Mitnick er en svært dyktig fagmann kan jeg skrive under på. Tilbake i 2006 kjørte jeg faktisk mannen rundt i Oslo, da han gjestet arrangementet Paranoia. Jeg jobbet som salgssjef for Watchcom, selskapet som arrangerer Paranoia, på den tiden.

Felles ansvar

Forhåpentligvis vil den trenden vi nå ser, der både flere unge totalt sett og særlig flere kvinner velger IT-studier, fortsette i årene som kommer. Og innenfor IKT-sikkerhet, som er mitt felt, har det kommet flere gode muligheter de siste årene, og flere vil trolig komme som følge av Stortingsmeldingen Meld St 38. Det er en tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet som vektlegger utvalgte områder som regjeringen mener er av særlig betydning for nasjonal IKT-sikkerhet. Punkt 8.1 tar for seg høyere utdanning.



Og med det felles ansvaret vi har for IKT-sikkerhet og de studiemulighetene som finnes i dag, er i alle fall én ting sikkert; vi vil få et større mangfold å velge kandidater blant til IKT-sikkerhetsjobbene fremover, og det er veldig positivt. Samtalen med Anita gjorde meg også brennsikker på én ting; i fremtiden vil hun garantert bli et forbilde for andre unge, både kvinner og menn, som ønsker å bli gode innenfor IKT-sikkerhet. Jeg gleder meg til å følge karrieren hennes fremover.

// Thomas Tømmernes

Twitter: @TTmmernes

Les også: – Man skal være 25-30 år, kvinne, mulig å forme, ha tre master­grader og ti års relevant erfaring fra lignende stillinger