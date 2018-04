Alle grafer peker oppover: Nå kommer jentene til IT-studiene

NITO, Tekna, Abelia og IKT-Norge sier det samme:

Norge trenger flere personer med IT-kompetanse for å klare det digitale skiftet.

Både kvinner og menn må ha denne kompetansen.

Tallene fra Samordna opptak viser at andelen kvinner som har søkt IKT-fag har økt de siste årene. I år hadde 24,2 prosent kvinner informasjonsteknologi og informatikk som førstevalg.

I fjor var kvinneandelen på 22,5 prosent. Andelen har gått jevnt oppover de siste årene. Samtidig har antall primærsøkere i rene tall også steget. I år økte det med 22 prosent.

– Herregud så bra! Er det ikke fantastisk, sier Isabelle Ringnes, leder for tech-nettverket for kvinner TENK.

Hun tror økningen skyldes mange ulike faktorer, men spesielt initiativer rettet mot jenter i teknologi de siste årene. Blant annet initiativer som TENK Tech camp og NHOs Jenter og teknologi-turne for til sammen 4000 ungdomsskolejenter før jul.

Mener IT-studiene har fått et annet rykte

– Det er mange gode initiativer rettet mot jenter for å vise dem hvor gøy teknologi er. Jeg opplever jo selv, med forbehold om at jeg sitter i et ekkokammer, at det er mange kvinner som jobber med tech og som er gode rollemodeller, sier Ringnes.

Hun tror også det hjelper at IT-studiene har fått et annet rykte.

– IT-studier er ikke bare for gutter med hettegensere som sitter i kjelleren. Også gjennom mediene er det mer fokus på hvor viktig teknologi er i samfunnet. Det mener jeg er et viktig bidrag, sier Ringnes.

Stemmer ikke at IT er en nerdete tech-ting

OsloMet-studentene Dendembo Diallo og Dasha Krivonos går andre år på anvendt datateknologi. De oppfordrer andre jenter til å søke IT-fag.

– Gjør det! Du får så mange muligheter, og du har like mye rett til å være her som gutta. Og hvis du tenker at IT er en nerdete tech-ting som du aldri kommer til å klare å gjøre, det er tull, sier Krinovos.

At instituttet har en kvinnelig leder, har de opplevd som veldig positivt.

–Hun støtter oss veldig. Hun gjør at vi føler oss mer velkomne, sier Diallo.

ODA-Nettverk vil ha 40 prosent kvinner

Kristine Hofer Næss i ODA-Nettverk gleder seg over at tallene går riktig vei.

– Men så er vi ikke fornøyd, for vi ønsker jo 40 prosent jenter. Vi trenger også en økning av studieplasser innen IKT, det tror jeg alle er enige om, sier Næss.

Selv om det er en økning på 1000 primærsøkere sammenlignet med i fjor, er flertallet av søkerne menn.

Kristine Hofer Næss, leder i ODA-Nettverk. Foto: Jan O. Kiese

For å fortsette rekrutteringen av kvinner, mener Næss det er viktig å informere jenter tidlig.

– Vi ser at vi er nødt til å begynne tidlig med å synliggjøre rollemodeller og alle de ulike karrierene man kan ha. Teknologi er i alle deler av samfunnet, og er så viktig, særlig i den tiden vi er i nå. Teknologi kommer til å løse noen av de viktigste utfordringene vi er i nå, fra miljøvern til helse, sier Næss.

Mener gamergutta har en fordel

Student Dasha Krinovos mener hun merker en forskjell mellom gutter og jenter i starten på studiene ved OsloMet.

– Det er ikke skolens feil, men i samfunnet generelt var teknologi en integrert del av oppveksten til gutter. For eksempel gaming. Jenter spiller også, men det er vanligere at gutter gjør det, sier Krinovos.

– Bare det å sette opp din egen Minecraft-server, det er å gjøre noe med teknologi, og du gjør det fordi det er gøy, og du skjønner at dette kan være morsomt. Ingen sier at jenter ikke kan gjøre det, men det helt klart en ulikhet mellom kjønnene som starter når du er barn.

Vant helseteknologikonkurranse

For hennes egen del førte det til at det var et lite gap hun måtte tette.

– Når du begynner på en IT-utdannelse, vil noe være lettere for gutter, mens det tar litt lengre tid for jenter å komme til samme nivå. Det er noe jeg har merket selv, at jeg måtte ta igjen litt.

Men allerede som førsteårsstudenter var de to med og seiret i en internasjonal helseteknologi-konkurranse arrangert av FN med appen SAGA.

Får studenter til å vise at IT ikke bare er for nerder

Instituttleder ved institutt for informsjonsteknologi ved OsloMet, Laurence Habib, mener rekruttering av jenter handler om å gjøre innsats på mange ulike måter over lang tid.

Et av virkemidlene er studenter som drar ut til skoler, fra videregående til barneskoler, og snakker om utdanningen sin.

– De har et mer balansert bilde av IT enn en gjennomsnittlig skoleelev. De viser at IT ikke er et nerdeyrke, sier Habib.

Hun har inntrykk at det var en av grunnene til at jenter opplevde IT-studiet som mindre attraktivt.

– Å jobbe med IT handler mest om å jobbe med mennesker. Det handler i mye større grad om å jobbe med brukeren. Å sitte og skrive koder er en veldig liten del av det en datateknolog gjør. Det er viktig å formidle til de yngre generasjonene, sier Habib.