Zzzzznork, tenker du kanskje. Adresse? Det har vi vel alle. Men nei da, slik er det ikke. I hvert fall ikke ute i den store verden. Hundrevis av millioner mennesker lever uten definerte adresser. At alle får sin adresse, vil for eksempel være kritisk for å gi alle tilgang til nødhjelp.

Løsningene fra Google og What3Words (W3W) gjør det i tillegg mulig å lage unike adresser i Amazonas jungel eller midt i Sahara. Eller i isødet på polene. Mulighetene er altså mange.

Har jo koordinater allerede

Men vi har jo allerede koordinater, tenker du kanskje. Det stemmer. Vi har de tradisjonelle koordinatene basert på jordens lengde- og breddegrader. Ulempen med disse er at de er kryptiske og kompliserte sammenlignet med plusskodene til Google og løsningen til W3W.

Som eksempel har Digi.no (og TU) kontorer i Grensen 3 i Oslo. Koordinatene er «59.913609 N 10.744209 Ø». Som bare er å taste inn på GPS-en. Litt unødvendig, selvsagt, så lenge vi har en gateadresse.

En fordel med de tradisjonelle koordinatene, er at de kan referere til en posisjon med nøyaktighet på 56 centimeter (nord-sør) og 26 centimeter (øst-vest). Ulempen med typiske GPS-koordinatsrekker er at de slett ikke er lette å huske.

Enklere med Googles plusskode

Dette har Google forsøkt å gjøre noe med. Med sitt plusskode-system deler de verden inn i ruter. Først store, og så mer finmaskede rutenett.

Fordelen med å dele inn verden slik, er at alle får en adresse. Både folk og steder. Du trenger ikke bo i en vei med offentlig adresse. Du kan bo midt i Sahara eller midt på Finnmarksvidda. Uansett, vil rutenettet gi deg en koordinat. For eksempel er adressen til Digi.nos inngangsdør «WP7V+CM».

Ulempen er at selv ikke plusskodene er lette å huske. Riktignok er det mulig å huske en streng av seks bokstaver og tall med et plusstegn mellom. Men lett er det ikke – og i hvert fall ikke om du må holde orden på flere av dem.

Mest morsomt med What3Words

What3Words har en enda enklere innfallsvinkel på akkurat den samme utfordringen. Deres løsning er mer intuitiv for (mange av) oss mennesker. W3W har ganske enkelt delt verden inn i kvadrater med sider på tre meter – altså ruter på ni kvadratmeter.

Hver rute har fått sin unike identitet ved hjelp av tre lesbare og uttalbare ord. Inngangsdøren vår får for eksempel adressen «blomstret.hovedrett.eplesaft». Mens min stol står ved «åpne.avstander.ryggsekk».

Merk at de tre ordrekkene ikke slekter på hverandre selv om de er i nærheten av hverandre. To kvadrater vil altså ha helt forskjellig adresse. Dette er gjort med hensikt. Slik at det ikke blir lett å ta feil. En annen fordel med W3W-systemet er at ordrekkene kan oversettes til flere språk. Som det fremkommer over, finnes det norsk ordbok for systemet. Det er imidlertid enkelt å oversette ordrekkene til mange andre språk ved behov.

Tre ganger tre meter burde holde til å identifisere lokasjonen til de fleste personer på jordens overflate. Dessuten kan W3W-systemet være underholdende. Her er noen eksempler.

Balkongen på Det kongelige Slott har flere adresser avhengig av hvor du står. Blant annet disse er: «rødrev.skjema.måkene» og «spurvene.toppe.morsomst»

Trappen til Stortingets inngangsdør: «avkjøle.asjettene.kinamat»

Monolitten: «foreslo.duoene.velte»

Nordkapp: «sydde.luggen.skøyteis»

Lindesnes fyr: «butikksjef.renholder.kokkefag»

Det ovale kontor i det Hvite Hus: «tomatsuppe.fikk.strikk»

Teknologi bringer verden videre. Noen ganger fungerer det best når teknologi kombineres med enkle innfallsvinkler. Slik What3Words vitterlig gjør. Hva som blir standarden fremover, er uvisst. Det mest sannsynlige er at både tradisjonelle koordinater, Googles plusskoder og W3W-ordene vil leve side om side.

Det lever vi godt med – og appen fra What3Words er lastet ned.