Det har vært en het sommer. Også for «Watson for Oncology» – systemet som baserer seg på kunstig intelligens for gi leger råd om kreftdiagonose og behandling.

Nyheten om at systemet anbefalte feil medisinering av kreftpasienter førte, naturlig nok, til hetetokter også hos legestanden. Det er som forventet. Legestanden og medisinere verden over vil være kritiske til feil som blir gjort av Watson, og andre systemer basert på kunstig intelligens.

Det er bra. For systemene må være nærmest ufeilbarlige før de kan settes i daglig drift. I så måte har IBM og andre leverandører av hjelpesystemer for legestanden begitt seg ut på en krevende reise.

Å lage systemer som har som mål å bli omfavnet av et så krevende kollegia som medisinere og legestanden utgjør, fortjener honnør. Men det skal også være krevende. For systemene må forbedre både prosess, diagnose og behandling. Sluttresultatet må bli å oppnå betydelig bedre presisjon enn hva leger alene oppnår i dag.

Det er lett å tenke seg at deler av kritikken fra medisin- og legestanden egentlig handler om å opprettholde faglig innflytelse, påvirkningskraft og (muligens) status

Det er da også nødvendig å presisere at sommerens kritikk mot Watson gjaldt en fiktiv pasient – og ikke et reelt individ. Nettopp slik man skal teste når nye systemer skal utvikles og forbedres. Også Watson-stoppen i Danmark for et års tid siden hadde naturlige årsaker som lot seg rette opp. Slike forklarbare årsaker og sammenhenger er meget viktige – men har dessverre ikke alltid kommet godt frem.

Iveren etter å disse kunstig intelligens har fått råde. Å flagge «barnesykdommer» som fatale gavner ingen. Det er lett å tenke seg at deler av kritikken fra medisin- og legestanden egentlig handler om å opprettholde faglig innflytelse, påvirkningskraft og (muligens) status. Vi må forvente flere avsløringer i tiden som kommer. Avsløringer som går på at kunstig intelligens ikke fungerer innen medisinen.

De mest fryktinngytende eksemplene kommer til å fortelle at maskinlæringen foreslo diagnoser, behandlinger eller medisinering som ville forkrøplet eller tatt livet av pasienten.

Det er bra at feil og mangler blir påpekt og får oppmerksomhet. Men vi frykter at deler av legestanden kommer til å bruke det for hva det er verdt. Og heller forsøke å demme opp for det uungåelige – nemlig at kunstig intelligens får sin helt naturlige og meget verdifulle rolle innen både diagnostikk og behandling. Ikke minst innen kreft, der gode råd er svært dyre.

Systemer basert på kunstig intelligens vil vinne til slutt

La oss håpe at en samlet legestand tar inn over seg det helt nødvendige potensialet som ligger i bruk av Watson og andre systemer. At de fokuserer på å forbedre systemene – og ikke stoppe dem.

For utfallet er gitt. Watson og andre systemer basert på kunstig intelligens vil vinne til slutt. Det er bare å hive seg på – og sørge for at både systemene og legenes bruk av dem blir best mulig.

Les også disse sakene: