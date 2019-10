Hva skjer når operativsystemet blir en tjeneste du tegner abonnement på? Som slutter å virke det øyeblikket et land havner på kollisjonskurs med USAs interesser?

Da er det bare å stille seg opp med lua i hånda, mens du lurer på hvordan et viktig arbeidsverktøy kan forsvinne i løse lufta.

Om et par-tre uker er det slutt på Adobes produkter i Venezuela. Da stenges muligheten for å bruke programvaren et land med drøyt 30 millioner innbyggere.

I moderne tid får amerikanske sanksjoner en helt annen effekt enn tidligere. Og dette bør vekke bekymringer langt utenfor regimet til Nicolás Maduro, den venstrevridde presidenten USA har stemplet som diktator – og som de ønsker å styrte.

Udemokratiske toner

Paradoksalt nok er bortfallet av verktøy som Acrobat, Reader, Photoshop, Indesign og Illustrator også et hardt slag mot opposisjonen og landets presse. Litt forenklet blir det som å fjerne trykksakene. For et land som sliter med stabilitet og illusjoner om demokrati kan ikke det være til hjelp for noen.

Lik det eller ikke, men Adobe har forsvinnende lite reell konkurranse. Det er en grunn til at flere av selskapets produkter har vært de facto-standard i en mannsalder.

Adobe tok tidlig spranget over til nettsky og programvare levert som tjenester. Modellen har tjent dem svært godt, med en mangedobling av aksjekursen siden overgangen i 2013.

Medaljens bakside

Det markerte en brå slutt på salg av programvarelisenser. Når du leier programvare som en tjeneste, så er du en rettsløs husmann. Kundene eier ingenting, slik bondesamfunnets husmenn var eiendomsløse og levde på jordeierens nåde.

Abonnement på tjenester er blitt den nye normalen. Det har sine fordeler både for produsent og kunde, men nå får vi se medaljens litt mer gufne bakside.

Utgiver kan når som helst avvikle tjenesten. Nedstengningen kan komme som følge av konkurs, nedleggelse, oppkjøp, eller som et resultat av ytre påvirkning. I disse dager er handelskrig og andre politiske sanksjoner blitt nærliggende trusler.

Nå styrer vi mot en nær fremtid der også operativsystemet blir en tjeneste. Den vil du kunne leie i en eller annen nettsky, og fordelene kommer til å bli markedsført med store bokstaver. Det blir sikkert fint, så lenge det virker.