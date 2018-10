Så er det omsider klart at floppen Google+ skal stenge. I hvert fall tjenesten slik den er kjent.

Nedleggelsen var ventet, men skjer med en overraskende innrømmelse. Google avslører et alvorlig avvik. Våren 2018 ble brukernes data, som ikke var merket for offentlig deling, eksponert eller delt med omverden.

Feilen i et programmeringsgrensesnitt ble avdekket og raskt fikset etter en intern teknisk gjennomgang, hvis vi skal tro gårsdagens kunngjøring. Det er uklart hvor lenge feilen har eksistert.

Google skal ha honnør for å fortelle om personvern-bristen, som de tror kan ha berørt opptil en million kontoer. Det faktiske omfanget er det ifølge selskapet umulig å beregne.

Nå skal det sies at Google fortsatt har tro på bedrifters bruk av Google+, som skal få fortsette. Ja, faktisk satses på videre. Tiden får vise om det har noe for seg. Det er vel grunn til å tvile på om de kan ta opp kampen med eksempelvis LinkedIn.

Åpenhet med en bismak

Det var flaks for Google at datalekkasjen skjedde før Europas og Norges nye og strengere personvernlov (GDPR) trådte i kraft. Nå risikerer man som kjent høye bøter for denne typen hendelser.

Uansett fortjener Google en liten tommel opp for åpenhet. Men det er mindre imponerende at det har gått 7 måneder før de velger å informere om sikkerhetsbruddet.

438 tredjeparts applikasjoner kan ha slurpet opp persondata som brukerne aldri mente å dele. Da går tankene raskt mot Facebook og Cambridge Analytics-skandalen, selv om det oppgitte antallet berørte er langt lavere.

At Google ikke har funnet tegn til misbruk så langt, kan ikke tillegges særlig vekt. Det endrer ikke på det faktum at dataene nå kan være på avveie

Allerede på vårparten var hendelsen ferdig analysert, så det er ikke lett å se at det ligger noen aktverdig grunn for å tie så lenge som Google har gjort.

Vi minner om at Google+ ikke er teknologigigantens eneste forsøk på en sosial nettjeneste. Før dette hadde Google gjort seg noen dyrekjøpte erfaringer. I dag er det kanskje få som husker Google Buzz, men at tjenesten mislyktes og ble stengt ble forklart nettopp med personverntabber. Ved lanseringen av Google+ i 2011 gjorde Google et poeng av at tjenesten skulle være «ekstremt personvern-sensitiv».