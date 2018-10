Google stenger Facebook-konkurrenten sin etter massiv datalekkasje som de holdt hemmelig

Facebook har som kjent opplevd mange personvern-relaterte problemer den siste tiden, men heller ikke konkurrentene er på noe måte fritatt. På bloggen sin har Google nå kunngjort at de stenger sitt sosiale nettverk Google+ for forbrukere etter en stor sikkerhetsskandale.

Stengningen kommer like etter avsløringene om en massiv eksponering av brukerdata som avisen Wall Street Journal nylig rapporterte om.

Ble ikke opplyst om

Google skal ifølge avisen ha eksponert private data tilhørende flere hundre tusen brukere på Google+, og valgte å ikke avsløre lekkasjen eller opplyse brukerne om det. Lekkasjen var mulig på grunn av et sikkerhetshull.

Årsaken til at selskapet holdt lekkasjen hemmelig skal ha vært at de ikke ønsker å tiltrekke seg oppmerksomhet og granskning fra myndighetenes side, og konsekvensene dette ville hatt for ryktet til selskapet.

Disse opplysningene skal være basert på uttalelsene til kilder som er kjent med saken, og på dokumenter som Wall Street Journal fikk tilgang til.

API-feil

Ifølge Google ligger den aktuelle sårbarheten i en av API-ene (programmeringsgrensesnitt) som blant annet legger til rette for at apper som har hatt tilgang til profiler som ikke er merket som offentlige.

Med andre ord skal det hovedsakelig være profilinformasjon som navn, e-postadresser, yrke, alder og kjønn som er blitt offentliggjort, og ifølge Google er ikke annen type informasjon som brukere har lagt ut omfattet av feilen.

Tjenestens egne undersøkelser indikerer at rundt 500 000 kontoer er berørt, og 438 apper skal ha brukt den aktuelle API-en. Google sier at de ikke har funnet beviser på at sårbarheten, som ble fikset i mars, er blitt misbrukt, og ei heller at profildata er blitt misbrukt.

Satser videre på bedriftsutgaven

Det er altså bare forbrukerversjonen av Google + som legges ned, noe som skal skje i løpet av de neste 10 månedene. Selskapet peker på at tjenesten allerede har lavt engasjement, og at 90 prosent av brukere benytter tjenesten mindre enn fem sekunder av gangen.

Bedriftsutgaven av Google Plus vil fortsette inntil videre, og i den forbindelse kan Google opplyse at denne versjonen vil få økt fokus og nye funksjoner i tiden fremover. Mer informasjon om dette vil bli delt etter hvert.

