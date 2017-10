Vårt eierselskap, Teknisk Ukeblad Media, arrangerer en rekke konferanser i løpet av året – blant annet Inside Telecom-konferansen i regi av vårt søstertidsskrift med samme navn. Vi i digi.no har imidlertid ikke hatt noen egne konferanser de siste årene – og det mener vi det er på høy tid å gjøre noe med.

Den 19. oktober går konferansen Digital 2017 av stabelen på Radisson Blu Scandinavia-hotellet i Oslo. Målet vårt er at dette skal bli en av årets viktigste konferanser for IT-beslutningstakere og alle som jobber med digitalisering i privat og offentlig sektor – og et årlig arrangement.

Programmet til konferansen er satt sammen av en programkomité ledet av undertegnede, og vi har forsøkt å skape en konferanse som vi håper og tror vil falle i smak hos digi.no-leserne. Vi har også fått med oss Abelia som medarrangør.

Digital 2017 vil ta for seg de viktigste IT-trendene akkurat nå, og det skal være en lærerik konferanse med praktisk nytteverdi. Du vil få høre fra bedrifter som har tatt i bruk ny teknologi og nye løsninger, og som ikke bare forteller om hva de har gjort – men også hvordan de har fått det til.

Programmet er nå ferdig

Programmet til konferansen er nå klart, og jeg mener vi har fått med oss en mange spennende foredragsholdere.

Konferansen fokuserer på fire områder: Nye forretningsmodeller, nye kundeopplevelser, digitale arbeidsplasser, samt sikkerhet og personvern (blant annet GDPR og eIDAS).

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen, åpner showet med å presentere en helt ny rapport som tar for seg hvordan toppledere i 29 bedrifter jobber med digital transformasjon. Vi får også besøk av Nils-Ove Gamlem, seksjonssjef for digitale plattformer i NAV, som skal fortelle om hvordan NAV skal bygge det Gamlem hevder skal bli en moderne digital arbeidsplass i verdensklasse, samt av Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett, som vil snakke om hvordan man bygger sikkerhet inn i løsningene.

Digital 2017 skal være en lærerik konferanse med praktisk nytteverdi

Jon von Tetzchner, Opera Software-gründer og sjef i Vivaldi, kommer for å snakke om sikkerhet og personvern, et tema vi også har viet en hel parallellsesjon til.

I parallellsesjonene går vi i tillegg i dybden på nye forretningsmodeller og nye kundeopplevelser som følge av digitaliseringen. Administrerende direktør Tor Olav Mørseth fra Digital Norway / Toppindustrisenteret kommer for å dele sine råd, og du får også høre om blant annet robotautomatisering, dataanalyse, hva blockchain kan brukes til utover digitale valutaer, samt hvordan digitale assistenter og kognitive løsninger kan gi merverdi for selskapets kunder.

Jeg håper vi ses på Digital 2017!

Du finner hele programmet til Digital 2017 her »

Her kan du lese mer om selve konferansen.

Digital 2017 arrangeres av Teknisk Ukeblad Media, som eier digi.no, samt Abelia. Det er digi.no-redaksjonen som står bak programmet, som er utarbeidet i samarbeid med en programkomité hvor også representanter fra Abelia, IBM, Accenture, Microsoft og Evry er med.