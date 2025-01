Rydd opp, Brenna!

Rett før jul i fjor klarte regjeringen å komme med forslag som forkludrer innleie-reglene ytterligere. Nå ønsker arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna at det skal settes ned en «partssammensatt arbeidsgruppe» for å se på en varig løsning. Her bør også de selvstendige være representert.

Samtidig lanserte Brenna et unntak fra unntaket – forslaget om at tjenestekjøp fra enkeltpersonforetak og aksjeselskap som består av kun én person, må organiseres som oppdrag eller direkte ansettelse:

«Et unntak fra godkjenningsordningen, som innebærer at det inntil videre vil være tillatt å leie inn arbeidstakere som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester innen IKT fra bemanningsforetak uten godkjenning.»

Nå er det satt en høringsfrist til 29. januar for dette forslaget.

To unntak

Problemet med unntaket er at selvstendige konsulenter og rådgivere innen IT og andre bransjer ikke har adgang til å søke godkjenning som bemanningsforetak. De vil ikke være ansatt – mange har sluttet i sine faste jobber for å skape sin egen arbeidsplass.

Konsekvensen er at bedrifter vegrer seg for å leie inn personer med eget AS, i frykt for å bryte de strenge innleiereglene. Mange selvstendige er blitt nødt til å avvikle selskapet. Noen må ty til Nav.

Formålet med en strengere regulering av innleie var behovet for å stramme inn på bruken av utenlandsk arbeidskraft hos bemanningsselskapene. Spesielt i bransjer som olje og gass, bygg og anlegg var dette utbredt – de innleide hadde ikke de samme rettigheter som fast ansatte eller vikarer. Arbeidsmiljøloven ble ikke overholdt.

Da regjeringen første gang strammet inn regelverket, ble det gitt to unntak. Det ene gjaldt helsepersonell, det andre gjaldt konsulenter og rådgivere med spesialkompetanse i avgrensede prosjekter. Og det er denne gruppen som rammes hardt.

Dette var også bakgrunnen for at Stortinget i fjor ba regjeringen om å «vurdere et avgrenset unntak fra arbeidsmiljøloven slik at selvstendige IKT-rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse fortsatt skal kunne levere arbeid og oppdrag».

Nå er det altså gitt et unntak, men departementet innrømmer at «det ikke vil løse situasjonen fullt ut.»

Opplever næringsforbud

Forslaget som nå er ute på høring, har fått få svar, men av disse går det tydelig fram at andre bransjer enn IKT er berørt av nytt regelverk.

En kvinne som driver firmaet Bistaa AS skriver at hun opplever et næringsforbud. Hadde hun hatt en ansatt til i bedriften, ville hun oppfylt reglene for innleie. Kvinnen har to mastergrader og har i over 20 år fått svært gode referanser etter å ha vært innleid til offentlige aktører. Hennes spesialkompetanse er på et annet fagområde enn IKT.

Denne kvinnen representerer et langt mindre arbeidsrettslig problem enn store konsulenthus som håver inn millioner av kroner på langvarige samarbeidsavtaler med offentlige etater og som svært ofte i tillegg engasjerer prosjektledere fra egne AS.

Et annet høringssvar ber om at departementet inkluderer økonomer og ingeniører i et unntak fra innleiereglene. Det vises til et stadig økende behov for tverrfaglighet i prosjekter og at det er «betydelig overlapp mellom IKT, økonomi og ingeniørfag. Mange prosjekter krever integrasjon av teknologiske løsninger, økonomiske analyser og tekniske vurderinger.» Dette gjelder blant annet i digitaliseringsprosjekter.

Hvem taler de selvstendiges sak?

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna må nå rydde opp i den forvirringen som er skapt for alle de som driver egne AS eller ENK. De har ingen som taler deres sak. De store konsulenthusene omgår reglene ved at de enten har blitt godkjent som bemanningsforetak eller definerer seg som produksjonsbedrifter.

Kan dette også være bakgrunnen for at verken arbeidsgiver-organisasjonen Abelia, interesseorganisasjonen IKT Norge eller fagforeningene Nito og Tekna har kjempet en omkamp for de selvstendige?

En enkeltperson som driver for seg selv, ønsker ikke fast ansettelse, men like muligheter til å bli leid inn for å få brukt sin kompetanse enten det er på timebasis, på oppdragsbasis eller som en entreprise.

Nå skjer regelverksutviklingen over hodet på dem som rammes hardest. I en partssammensatt arbeidsgruppe må det også sitte representanter for de selvstendige konsulentene og rådgiverne.