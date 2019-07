WEI LI, produktdirektør i Computas

I mai publiserte EY undersøkelsen «IT Outsourcing Survey Norway 2019». I den forbindelse uttalte Christian Mjaanes, partner for forretningsområdet teknologi i EY, følgende til digi.no den 2. mai: «Siden selskapene trenger god kompetanse for å ha driftsmiljøet i skyen, må denne enten bygges opp internt eller ved å ta i bruk tradisjonelle driftsleverandører som Atea, Basefarm og Evry.»

Denne anbefalingen er vi i Computas uenige i. Selv om studien tar opp flere viktige aspekter, mener vi at skymeglere fra utviklingsmiljøer bør gi råd om valg av plattform og hvordan kunden best kan utnytte potensialet i disse.

Konkurransen mellom de store skyleverandørene som Microsoft, Google og Amazon er intens, og utvikling av teknologien skjer i rekordfart. Det å til enhver tid ha oversikt over pris, prismodell, vilkår og tjenester fra de forskjellige leverandørene er derfor svært krevende for en skyforbruker. Med det har behovet for skymeglere dukket opp. Men hvordan kan en skymegler gi verdiøkende tjenester og ikke bare være et ekstra kostnadsledd?

De fleste av oss har erfaring med meglere når vi selger privat bolig. Gode eiendomsmeglere kjenner området godt og tar seg tid til å lytte til kundens behov. De gir deg de tjenestene og rådene du faktisk trenger for å gjennomføre et godt salg. Disse elementene kan overføres til skymeglere.

En skymegler tilbyr ett kontaktpunkt for å administrere alle skytjenestene, og har dyp innsikt i både kundens virksomhet, markedet og teknologien - og evner å knytte dette samme. Det er en fordel med domenekompetanse, men det viktigste er den grunnleggende evnen til å forstå kundens unike behov.

En skymegler må ha praktisk erfaring med skyplattformen(e)- ikke bare teoretiske sertifiseringer. Vi mener en god skymelger er nøytral i anbefaling av plattform og tjenester fra skyleverandør, og har erfaring med utvikling av løsninger som kan benyttes på tvers av flere skyplattformer.

Det er skymeglerens ansvar å holde oversikt over endringer som kommer fra de forskjellige plattformene, videreformidle hva det betyr for kunden, og gi proaktive råd om relevante verdiøkende tjenester. En skymegler er en tilstedeværende partner - en hjelpende hånd og en veiviser i et uoversiktlig landskap.

Det er ikke selvsagt at driftsleverandørene er best egnet til å bistå med denne type rådgivning. Av den grunn er skyleverandørene, blant annet Google og Microsoft, opptatt av å jobbe med utviklingsmiljøer som Computas og liknende selskap. Å lene seg utelukkende på tradisjonelle driftsleverandører på reisen ut i skyen, mener vi er et gammeldags syn som ikke nødvendigvis kommer skyforbrukerne til gode.

En god skymelger bør ha erfaring fra drift, men viktigere er spisskompetanse på skyplattformene og hvordan disse kan benyttes som utgangspunkt for utvikling av verdiskapende løsninger for virksomheten. Fordi det vanligvis er dette som er kundens motivasjon for å ta i bruk skyteknologi.