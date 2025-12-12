Små keiserinner og store algoritmer

For rundt femten år siden bodde jeg i Kina. Den gang snakket man mye om ettbarnspolitikkens «Little emperors», enebarn som hele storfamilien stod på pinne for. Resultatet var bortskjemte små diktatorer.

Jeg husker særlig en vandrehistorie om en gutt som visstnok hugget hodet av besteforeldrene med en øks fordi han var misfornøyd med julegavene. Jeg har aldri faktasjekket og håper fremdeles at det var en skrøne myntet på å sjokkere oss utlendinger.

Å være sentrum av universet høres attraktivt ut på papiret. Skreddersøm og spesialbehandling uten kritikk eller motstand. Heiarop uansett hvor dumme valg du tar. Narsissisten i oss får løpe fritt. Alle digger deg, også på din verste dag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fordelene ved Rittals datasenterløsninger

Generasjon AI

The Economist publiserte denne uken en artikkel kalt «At home and school, AI is transforming childhood». Den beskriver hvordan kunstig intelligens endrer skolehverdagen, leketid og barns sosiale bånd.

Konklusjonen er at Generation AI vokser opp med muligheter tidligere generasjoner ikke kunne drømme om.

Debatt Vil uavhengig journalistikk overleve KI-bølgen?

Kjernen er personalisering: mattestykker og veiledning tilpasset ditt nivå. Gameifisering gjør det gøy å pugge hovedsteder og periodesystemet. Privatlærere blir tilgjengelig for alle, alltid. KI tar aldri juleferie og sykedager.

For både sterke og svake elever høres dette fantastisk ut. Spydige mobbere og mean girls finnes ikke i dette universet. Du slipper å vente på de trege eller føle deg som en sinke. Dysleksi og bokstavdiagnoser blir bare utsmykking når tilpasning gjøres med millimeterpresisjon.

Et trykk og du er hekta

Men motstandskraft krever motstand.

Konstant underholdning fratar barn stillhet og kjedsomhet. Stillhet gir rom for vekst. Kjedsomhet er fantastisk drivkraft for fantasi og utholdenhet. For det krever sin kvinne å stå alene i egne tanker.

Barn som alltid får sine egne behov og interesser bekreftet av AI, mister evnen til å møte andres vilje og ønsker. De lærer aldri å håndtere uenighet, nederlag eller å tape. Hvordan skal de lære å sette egne grenser når KI-venner og KI-kjærester aldri gjør det?

Frykten for å bli saksøkt kan gi oss hyperversjon av idiotforklaringer som «do not put cat or baby in microwave». Hvis KI-leker forteller barn at alt skarpt er farlig, når skal de da lære å bruke kniv på en trygg måte?

Når verden blir så liten og selvsentrert, kan egoisme raskt slå over i ensomhet. De får ikke øve på kompromisser, tålmodighet eller å være en del av et fellesskap. Resultatet kan bli en generasjon som er vant til å være sentrum av universet, men som samtidig mangler verktøyene for å bygge ekte relasjoner.

Barnevakt fra helvete

KI kan være fantastisk. Det kan gi produktivitet, læringsglede og muligheter vi knapt kan forestille oss. Men hvis teknologien erstatter en lærer og en bestevenn, risikerer vi å miste nettopp de erfaringene som gjør oss til sosiale vesener. Det er i barndommen vi må lære å kommunisere, balansere og svelge noen kameler i møte med andres ønsker og behov.

Årets nyord 2025 ble «Tekoligark». Det blir definert som en person som har tjent gigantiske formuer på å eie dominerende teknologiselskaper og utvikle kunstig intelligens. Med nær total kontroll over plattformene som omfavner livet får de enorm makt og innflytelse fra vuggen til graven.

Ikke nødvendigvis den jeg ville overlatt barneoppdragelsen til, snarere heller en barnevakt fra helvete.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Made in Norway er blitt et konkurransefortrinn

Både dystopisk og søtt

Pixar-filmen WALL·E fra 2008 gir et karikert bilde av hva som skjer når teknologien får styre hele hverdagen. Menneskene flyter rundt i hver sin Stressless-stol, maten kommer i slurpeformat, og kommunikasjon skjer kun med yes-menn via en skjerm.

Når en liten robot på kjærestejakt forstyrrer status quo, blir menneskene helt forfjamset. Det er både dystopisk og søtt på samme tid, og en påminnelse om at fremtiden kan bli latterlig komfortabel, men også skremmende tom.

WALL·E står på min julefilm-liste i år som en ironisk og koselig advarsel om at hvis vi lar algoritmene oppdra barna, kan vi ende opp med en generasjon som aldri lærte å tygge – verken mat eller motstand.