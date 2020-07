Tommy Hansen er kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass. Foto: Norsk olje og gass

Petroleumsindustrien er helt avhengig av offensiv bruk av digitalisering og informasjonsteknologi, skriver Jan M. Moberg, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad Media.

Det har Moberg helt rett i. Den norske petroleumsindustrien er noe helt annet i dag enn på slutten av 1960-tallet. I dag sitter Norge på verdensledende kunnskap og teknologi innen olje- og gassnæringen, men vi kan bli flinkere til å snakke om det.

Oljeteknologiindustrien har nær 200.000 ansatte, fordelt på 4000 bedrifter i 356 av Norges kommuner. For å løse morgendagens utfordringer er fortsatt satsning på teknologi og digitalisering selvsagt.

Petroleumsteknologi gjør det mulig for oss å produsere olje og gass effektivt og med lavest mulig utslipp. Industrien utvikler teknologi til å finne løsninger for negative CO2-utslipp, havvindsteknologi og utslippsfri hydrogen. Det er helt avgjørende for nye bærekraftige næringer.

For at vår industri skal være konkurransedyktig må vi henge med i tiden

DNV GLs årlige rapport fra 2017 viser at digitalisering har rykket raskere oppover på agendaen i olje- og gassbransjen i Norge enn i resten av verden. Eksempelvis digitaliserer Stratrum Reservoir borekaks fra om lag 1500 brønner på norsk sokkel for å få kunnskap om ressursene.

«Big data«-prosjektet er unikt i verden, og er finansiert av rettighetshaverne på norsk sokkel. Med digitalisering skal vi altså utnytte ressursene bedre.

Teknologi fra olje- og gassnæringen blir også brukt i andre næringer. Bedriften Techni bruker

offshore boreteknologi når de installerer nye vannrør i Oslo. Det er billigere, mer miljøvennlig og gir mindre støy. Det er ett av flere eksempler på teknologioverføring.

Når vi sier at det er landets viktigste næring er det ikke bare for å understreke pengene, men kunnskapen, teknologien og forskningen. For at vår industri skal være konkurransedyktig må vi henge med i tiden. Derfor jobber næringen både med teknologiutvikling og digitalisering.