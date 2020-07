Etter et halvt års karantene tiltrådte tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i går sin nye jobb som administrerende direktør for interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

Ikke uventet benyttet Hauglie anledningen til å fremme sin nye interessegruppe. I pressemeldingen som markerte jobbstarten gjentar hun den samme gamle leksen:

– Jeg har gledet meg til å begynne å jobbe i Norges viktigste næring, som har lagt mye av grunnlaget for den velferden vi i dag setter så stor pris på, og verdiskapingen og kompetansen vi nyter godt av i by og bygd og i næringer langt utover bransjen selv.

Det har vi hørt før. Mange ganger før. Så mange ganger at vi begynner å tro at Norsk olje- og gass selv nå har blitt så usikre på sin egen fremtid at de må passe på selv å kalle seg for «Norges viktigste næring» så ofte de bare kan.

Selvfølgelig viktig

Selvfølgelig har olje- og gassnæringen vært viktig for Norge. Og er viktig for Norge. Men den er ikke like viktig som den var. Og virksomheten vil bli redusert i årene som kommer. Ikke bare fordi reservene i våre farvann antas å falle, men også fordi produktene olje- og gassindustrien leverer er en hovedkilde til utslippene verden må redusere.

Nymotens vind- og solkraft er dessuten langt rimeligere energikilder, der de kan erstatte petroleum. Allerede.

Slutter å finansiere fossilkraft

Bedre blir det ikke av utviklingen i finansnæringen, der storbanken Deutsche Bank så sent som i går annonserte at de ikke lenger kommer til å finansiere fossilkraft som før. Bankens nye plan heter «Fossil Fuels Policy», og innebærer blant annet at Deutsche Bank med umiddelbar effekt slutter å finansiere nye olje- og gassprosjekter i den arktiske regionen. Videre vil banken innen slutten av året gå grundig gjennom alle sine eksisterende forretninger innen olje- og gassektoren.

Det gjør ikke akkurat norsk petroleumsvirksomhet mer lønnsom og fremtidsrettet at en av verdens store banker ser ut til å vende Barentshavet ryggen.

Alle er avhengig av digitalisering

Norsk olje og gass bør slutte å fremstille seg selv som norsk økonomis messias

Vi blir ikke overrasket om oppfølgeren fra Hauglie & Co blir at «fremtidens Norge bygges på skuldrene av olje- og gassindustrien». Som om de har lagt grunnlaget for alt vi lykkes med i fremtiden. Det holder heller ikke. Og hvilke skuldre ble forresten olje- og gassindustrien bygget på?

Norsk olje og gass bør slutte å fremstille seg selv som norsk økonomis messias. Det passer ikke en tidligere stolt industri som nå går inn i en krevende omstilling. Dersom de lykkes med tytingen, vil de dessuten kun bidra til å utsette fremveksten av det ikke-fossile Norge.

Heldigvis er det (spesielt) en dimensjon som bidrar til å modernisere tankegodset også hos Norsk olje og gass. Petroleumsindustrien selv er nemlig helt avhengig av offensiv bruk av digitalisering og informasjonsteknologi.

Fremtidig norsk økonomisk slagkraft skapes i et samspill der alle bransjer og industrier må virke sammen for å løfte landet videre. Både innen privat og offentlig virksomhet. Den mest fremtredende fellesnevneren for alle parter er innovativ og klok bruk av digitalisering.

Kunnskap innen områder som informasjonsteknologi, maskinlæring, IT og teknologi generelt er helt nødvendig for å lykkes i fremtiden. Det er på skuldrene av kunnskap innen disse og andre viktige områder suksessene bygges videre. Da skaper vi dessuten flere satsinger og industrier som utfyller vår tradisjonelle rolle som råvareleverandør.

Vi lever allerede «etter oljen»

Forresten lever vi i høy grad allerede «etter oljen». Blant annet med økt aktivitet innen fiskeoppdrett. I tillegg skaper landet stadig flere kunnskaps- og teknologiselskaper med internasjonalt potensial. Deriblant videokonferanseselskapet Pexip, ladeboksleverandøren Easee, kamerasatsingen Huddly, strømleverandøren Tibber, kommunikasjonsselskapet No Isolation, logistikkleverandøren AutoStore, "spillselskapet" Kahoot og ikke minst industriens eget Cognite. Bare for å nevne et lite knippe aktuelle teknologiselskaper.

Kombinasjonen av nye teknologibedrifter og gode digitaliseringsprosjekter vil bidra mest til å utvikle Norge i årene som kommer.

Det vil også gjelde for olje- og gassindustrien, som mister stadig nye markedsandeler til fremtidsrettede energiformer. Og som i stadig større grad mister investorer til virksomheter og prosjekter tuftet nettopp på digitalisering, AI og annen teknologi.