Bask Iyer, informasjonssjef (CIO) i VMware. Foto: Vmware

I flere år har jeg laget spådommer for IT-bransjen, men ga meg selv bare karakter C i fjor. Helt gjennomsnittlig i forhold til det som ble virkeligheten etter mine spådommer året i forveien. Nå føler jeg meg mye mer sikker, fordi flere av trendene jeg forutså er på vei mot å bli til virkelighet.

I 2018 er jeg litt modigere når jeg tar utgangspunkt i modellen mennesker+prosess+teknologi. De fleste informasjonssjefer anerkjenner dette som en god modell, med tre grunnpillarer som samhandler godt med hverandre. Hver av dem må ses i kontekst med den andre for å få et tilfredsstillende bedriftsmessig utfall og individuell karriereutvikling.

Menneskene

Talentene vil i økende grad hentes fra utradisjonelle kanaler og bakgrunner til IT-bransjen, inkludert høgskoler og organisasjoner som Year Up og National Academy Foundation, og til og med fra rene selvhjelpskurs. Vi trenger folk som drømmer kode.

Karriereveier innen IT vil fortsette å bli mer formelt definert og etablert. Informasjonssjefer vil anses som seriøse kandidater for CEO/daglig leder-jobber, spesielt innen teknologiselskap, eller hos dem som nå forbereder seg på digital omstilling.

Prosesser

Vi kommer til å se en økende aksept for fleksibel tankegang og at bedrifter setter i gang små utviklingsgrupper som kan akselerere innovasjon og nyskaping. Enten det gir suksess eller bommerter. Uansett skaper det muligheter.

IT-avdelinger vil bli mer vellykket i å integrere kundene sine i prosessene hvert steg på veien. Vi kommer til å bevege oss fra å kun rapportere om milepældrevet utvikling, til å innta et mer aktivt og løpende samarbeid.

Teknologien

Hurtig omstilling vil å kreve at IT-medarbeidere forblir teknologinerder, og derfor vil vi mest sannsynlig se at veteranene må oppdatere seg på de nye programmeringsspråkene og verktøyene, og tilpasse seg til en kontinuerlig læremodell med kurs på lokale skoler eller via nettet.

Det er riktig at kunstig intelligens vil erstatte noen jobber, men det vil også skape nye

Store bedrifter kommer til å øke tempoet i omstillingen ved å benytte smidige metoder og DevOps-grupper som kan lansere apper for å imøtekomme de økende behovene til sine bedrifter. Utvikling av mikrotjenester til mobile plattformer som tar utgangspunkt i skyen vil være den foretrukne modellen.

Vi vil bevege oss forbi mytene om kunstig intelligens, og bedrifter vil starte å ta i bruk AI for datadrevne «tenkeoppgaver». Det er riktig at kunstig intelligens vil erstatte noen jobber, men det vil også skape nye. Inkludert nye roller for IT-arbeidere. Nøkkelen her er at individet blir trent i å lykkes i disse nye rollene.

Digitale forandringer i store bedrifter vil i større grad bruke tjenester med kunstig intelligens til å fatte viktige beslutninger og levere instruksjoner i sanntid. Når du så kombinerer endepunktene i et datasystem med kunstig intelligens, som også omfatter maskinlæring, beveger vi oss mot såkalt «Intelligent Edge». En ny tilstand der selvkjørende biler og IoT-baserte enheter og verktøy samhandler.

Nå befinner vi oss i et tidsrom med stadig aksellererende forandring. Teknologiene vi bruker og måtene vi jobber på utfordres til stadighet. Forandring gir mye usikkerhet. Men jeg er optimistisk i min tro på at vi vil klare å kombinere menneskelig oppfinnsomhet med nye teknologier og skape en bedre verden for oss alle.