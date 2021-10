Kommunen får millionbot etter dataangrepet som allerede har kostet dem 32 millioner

Østre Toten kommune får fire millioner kroner i bot etter dataangrepet som rammet dem i januar i år.

– Kontrollsaken har avdekket at kommunen har hatt grunnleggende mangler ved personopplysningssikkerheten og tilhørende internkontroll. Blant annet har kommunen ikke brukt tofaktorautentisering ved pålogging, og de har manglet tilfredsstillende backup-systemer og logging av viktige hendelser, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Kostet 32 millioner

Ifølge Datatilsynet har kommunen jobbet omfattende med å sikre egne IT-systemer etter angrepene. Det er brukt minst 32 millioner kroner på dette arbeidet til nå.

Thon sier Østre Toten har gitt god informasjon til innbyggerne om alle trinn i prosessen.

Ifølge ham ville tilsynet egentlig ha et vesentlig høyere overtredelsesgebyr grunnet de grunnleggende manglende ved kommunens personopplysningssikkerhet og internkontroll.

– Etter en helhetsvurdering, sett i lys av kommunens økonomiske situasjon og arbeidet som er gjort i etterkant, har vi vurdert fire millioner kroner som en riktig sum, sier avdelingsdirektør Veronica Jarnskjold Buer.

Må etablere nye systemer

Østre Toten kommune pålegges å etablere og dokumentere at et egnet styringssystem for informasjonssikkerhet og personopplysningssikkerhet er implementert.

Herunder må kommunen gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for alle sentrale systemer og løsninger i infrastrukturen, med det formål å identifisere behovet for risikoreduserende tiltak, oppsummerer Jarnskjold Buer.

– Pålegget om styringssystem for informasjonssikkerhet og personopplysningssikkerhet er under utarbeidelse, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Ordfører Bror Helgestad sier til NRK at kommunen skal bruke noen uker på å vurdere om de skal klage på boten.

Søker om midler

At det har brukt såpass mye midler allerede, fører til at de nå søker på å få penger fra fylkeskommunen for å dekke noe av det økonomiske tapet.

– Vi tar bota til etterretning. Vi har en søknad inne på skjønnsmidler hos statsforvalteren og håper vi kan få det, eller så må vi ta det fra disposisjonsfondet vårt, sier Helgestad.

En ekstern granskingsrapport viste at datasikkerheten i kommunen hadde en rekke svakheter. I angrepet ble det brukt en skadevare som kalles for PYSA, «Protect Your Systems Amigos».

Hackerne offentliggjorde cirka 10 000 dokumenter etter angrepet.

200 fagsystemer

Først i august klarte kommunen å stable seg på beina igjen.

Da var i overkant av 90 prosent av programvaren og oppkoblingene oppe.

200 ulike fagsystemer har gjort jobben krevende.

Det var kommunedirektør Ole Magnus Stensrud som bestilte sikkerhetsrapporten fra revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG. Rapporten ble gjennomført for å gi svar om årsak og konsekvens for de berørte parterene.

I den kom det blant annet frem at sikkerheten var mangelfull. Spesielt bemerket KPMG at implementering av sikkerhetstiltak fremstod tilfeldig.

– Dette er avansert internasjonal økonomisk kriminalitet, så de er dyktige på sitt område. Jeg mener Østre Toten var et tilfeldig valg. De fikk tak i en brukerkonto og et passord. Jeg tror ikke de var klar over at de var i en kommune i utgangspunktet, fortalte Stensrud i Østre Toten kommune til digi.no i august.