Kommunenes organisasjon KS deler oppfordringen i et brev til alle landets ordførere og kommunedirektører. Der kommer departementet og KS med konkrete råd om hvordan kommunene kan forebygge og avverge cyberangrep.

– Per i dag vurderer ikke norske myndigheter at trusselnivået mot virksomheter er økt på bakgrunn av denne konflikten. Samtidig må det presiseres at situasjonsbildet kan endre seg raskt, skriver kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram og KS' styreleder Gunn Marit Helgesen i brevet til kommunene.

De skriver at de venter økt aktivitet med svindel, nettfisking og sosial manipulering i tiden fremover.

Det anbefales tiltak på følgende områder:

Sikkerhetsovervåkning

Sikring av kritiske funksjoner og tjenester

Beskytte tjenester som er tilgjengelig på Internett

Årvåkenhet og teknologi

Også Justis- og beredskapsdepartementet regner med at det vil komme flere digitale angrep i tiden framover og har bedt kommunene om å ta cybertrusselen på alvor.