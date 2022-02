Kommunene bes forberede seg på flere dataangrep

Flere digitale angrep vil komme i tiden framover, mener Justis- og beredskapsdepartementet. Kommunene bes om å ta cybertrusselen på alvor.

Digital utpressing, såkalte løsepengeangrep, er noe av det departementet venter av angrep.

– For oss er det viktig at kommunene kan stå enda bedre rustet til å forebygge og håndtere digitale angrep som kan få store konsekvenser for innbyggerne, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Mye kunne vært stanset

De fleste cyberangrep kunne ha vært unngått, påpeker hun.

– For regjeringen er det viktig at alle kommuner tar cybertrusselen på største alvor og følger myndighetenes anbefalinger. Man kan ikke helgardere seg, men over 80 prosent av hendelsene der Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bistår, viser seg å kunne vært unngått med helt grunnleggende sikkerhetstiltak, sier Mehl.

Mehl og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltok mandag på et møte med 200 av landets kommuner om datasikkerhet. NSM har tidligere utarbeidet et sett med grunnprinsipper for IKT-sikkerhet som de anbefaler alle virksomheter om å ta i bruk for å redusere risiko.

Maner til ansvar og dugnad

Kommunene må selv sørge for at de har på plass en grunnleggende sikring av sine nettverk og systemer, understreker Gram.

– Med den vanskelige økonomiske situasjonen mange kommuner har stått oppe i de siste åtte årene, er jeg klar over at dette kan være krevende. Regjeringen er i gang med å styrke kommuneøkonomien slik at også små- og mellomstore kommuner kan ha større rom for å prioritere digital sikkerhet, sier han.

Statsråden som har ansvaret for digitalisering av offentlig sektor tar til orde for en digital dugnad eller felles innsats, hvor forebyggende sikkerhetstiltak er prioritert. Det er nødvendig for å begrense skadene av digitale angrep, sier kommunal- og distriktsministeren.

– Arbeidet med digital sikkerhet er et komplekst område der det er viktig at mange aktører samarbeider tett. Med dette møtet ønsket vi å informere om hvordan staten kan bidra og få innspill fra kommunene på hva som er deres utfordringer. I dialog med KS tar vi med oss innspillene for å gjøre arbeidet med digital sikkerhet i kommunene mer koordinert og enklere å forholde seg til, sier Bjørn Arild Gram.

Fjoråret ble et uår med svært mange alvorlige datainnbrudd og angrep med utpressingvare mot norske virksomheter. Østre Toten kommune ble fullstendig lammet da ondsinnede hackere slo til og krypterte deres datasystemer i januar 2021. En kartlegging utført av Digi.no viser at det var nærmere 40 kjente datainnbrudd mot norske aktører i fjor. I tillegg kommer mørketallene fra hendelser som ikke er kjent i mediene.