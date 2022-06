De digitale angrepsflatene til virksomheter over hele verden blir stadig vanskeligere å sikre, ifølge en undersøkelse fra Trend Micro. Den globale undersøkelsen viser at IT-arbeidere sliter med synlighet og kontroll over cyberangrepsflaten.

Dette fører til en ekstra krevende arbeidshverdag for IT-arbeiderne og fører til utbrenthet og en dårlig arbeidshverdag. Samtidig undergraver det sikkerhetsarbeidet.

Undersøkelsen ble gjennomført globalt, med over 6000 beslutningstakere fra 29 land, inkludert Norge.

Manglende synlighet

Tre av fire virksomheter var ifølge undersøkelsen bekymret for at IT-miljøene blir både større og mer komplekse. Dette gir en større angrepsflate for angriperne og en vanskeligere arbeidshverdag for IT-arbeiderne.

Cirka halvparten av de norske respondentene svarte at angrepsflaten er rotete og uoversiktlig og i stadig utvikling.

Karianne Myrvold er kommunikasjonssjef i Trend Micro. Foto: Trend Micro

– Med tanke på den sterke veksten av vellykkede cyberangrep i Norge i løpet av de siste årene, er det trist å registrere at hele 34 prosent av de norske respondentene svarte at de kartlegger angrepsoverflatene manuelt. Det kan fort bidra til mindre synlighet og dermed mindre kontroll, sier kommunikasjonssjef Karianne Myrvold i Trend Micro.

En av de største blindsonene for respondentene var ressurser i skymiljøer, hvor konstante endringer uten sentral oversikt er vanlig. Hvis overvåkningen av angrepsflaten skjer manuelt i et slikt miljø, er det svært lett å miste oversikten.

Mange forskjellige verktøy, den massive økningen av digitale arbeidsflater i pandemien og konstante endringer og utviklinger i IT-miljøene pekes på som hovedårsaker til at utfordringen vokser.

IT-arbeidere er utslitt

Trend Micro anbefaler i rapporten helhetlige og automatiske overvåkningsløsninger for å holde oversikten over IT-miljøer og angrepsflater.

Undersøkelsen viste også at spesielt mange norske IT-arbeidere har mer å gjøre enn noen gang, og om lag halvpartene opplever negative følelser som depresjon, sinne og angst, fordi de føler seg overveldet av jobben, eller er i ferd med å bli utbrent.

Fire av fem IT-arbeidere mener også toppledelsen burde spille en mer aktiv rolle i å demonstrere og fremme god cybersikkerhetspraksis.

Her kan du lese hele undersøkelsen.