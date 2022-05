Ny rapport om cybertrusler: Dette frykter bedriftene mest

Dataangrep med stort skadeomfang har nærmest blitt hverdagskost, og følgelig er IT-personellet i mang en virksomhet nervøse for fremtiden. Akkurat hvor stor bekymringen er, har vi nå fått litt mer innsikt i, takket være en en ny rapport fra sikkerhetsselskapet Trend Micro.

I selskapets seneste Cyber Risk Index-rapport kommer det frem at hele 76 prosent av virksomheter verden over forventer at de kommer til å bli utsatt for et eller flere vellykket cyberangrep i løpet av inneværende år.

Nesten alle har opplevd angrep

Et annet funn i rapporten er at hele 84 prosent av de spurte har opplevd minst ett vellykket cyberangrep i løpet av det siste året. Mer enn en tredjedel, 35 prosent, svarer at de har blitt angrepet syv eller flere ganger.

Rapporten baserer seg på svar fra til sammen 3441 IT-profesjonelle i en lang rekke ulike bransjer, og 886 av de spurte befinner seg i Europa.

– At tre av fire er bekymret for at virksomheten deres skal bli utsatt for et cyberangrep er ikke ubegrunnet. At så mange frykter at angrepene skal være vellykkede bør heller ikke komme som en overraskelse. Du skal ha holdt deg rimelig langt unna nyhetene det siste året for å ikke ha fått med deg kraftige veksten av cyberangrep, sa kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge, Karianne Myrvold, i en pressemelding.

Cybertruslene som virksomhetene frykter aller mest når det gjelder eksterne trusler er løsepengevirus, phishing-angrep/sosial manipulering, botnett, tjenestenektangrep og «mann-i-midten»-angrep.

Mange interne trusler

Når det gjelder de største interne truslene svarte respondentene at de mener virksomhetene deres ikke er godt nok forberedt på datainnbrudd og utnyttelse av sikkerhetshull. IT-personellet hos de spurte virksomhetene mener også at jobbing hjemmefra representerer en betydelig trussel, og det samme gjør nettsky-sikkerheten.

I tillegg er mange respondenter av den oppfatning at bedriftene deres ikke investerer tilstrekkelige midler i moderne sikkerhetsteknologier, som for eksempel kunstig intelligens.

De største skadene man frykter fra cyberangrep er tap av data relatert til forskning og utvikling, finansiell informasjon og bedriftshemmeligheter. Stjålet eller skadet utstyr, kostnader knyttet til eksterne eksperter, og skade på omdømmet og kundegrunnlaget er andre bekymringer som kommer frem i rapporten.

Trend Micro har utviklet sin egen trusselkalkulator som kan benyttes for å beregne hvor utsatt ens egen bedrift er for ulike typer cybertrusler- og angrep.

Flere funn og tall kan du finne i selve rapporten.