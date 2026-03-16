Abonner
Komplett

Konsernsjefen i Komplett går av

Etter under sju måneder som konsernsjef i Komplett Group, sier Ros-Marie Grusén at hun har valgt å si opp jobben. 

Komplett må finne seg ny konsernsjef. Foto: Thomas Fure / NTB
NTB
16. mars 2026 - 08:58

– Etter en samlet vurdering har jeg valgt å si opp min stilling som CEO. Jeg ønsker styret, medarbeiderne og virksomheten alt godt videre, sier Grusén ifølge E24.

Fra og med mandag tar administrerende direktør i Jernia, Vebjørn Torsetnes, over som fungerende konsernsjef.

I en børsmelding skriver Komplett at Ros-Marie Grusén vil være «til disposisjon for selskapet i oppsigelsesperioden på seks måneder».

Grusén overtok konsernsjefstillingen etter Jaan Ivar Semlitsch 1. august i fjor. Semlitsch er nå styreleder.

– Den viktigste oppgaven for styret i tiden fremover er å bidra til stabilitet, sier han.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) vurderer et søksmål mot den amerikanske sosiale medier-giganten Meta for svindel-annonser som utgir seg for å være artikler i norske medier.
Les også:

Norske medier vil saksøke Meta

Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.