Konsernsjefen i Komplett går av

– Etter en samlet vurdering har jeg valgt å si opp min stilling som CEO. Jeg ønsker styret, medarbeiderne og virksomheten alt godt videre, sier Grusén ifølge E24.

Fra og med mandag tar administrerende direktør i Jernia, Vebjørn Torsetnes, over som fungerende konsernsjef.

I en børsmelding skriver Komplett at Ros-Marie Grusén vil være «til disposisjon for selskapet i oppsigelsesperioden på seks måneder».

Grusén overtok konsernsjefstillingen etter Jaan Ivar Semlitsch 1. august i fjor. Semlitsch er nå styreleder.

– Den viktigste oppgaven for styret i tiden fremover er å bidra til stabilitet, sier han.