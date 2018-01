Kraftig Bitcoin-fall etter reklameforbud

Nettgiganten har innført et forbud mot all reklame som er relatert til kryptovaluta og åpne investeringsrunder, også kalt Initial Coin Offering (ICO), og begrunner dette i at reklamen «svært ofte kan relateres til villedende eller falsk promoteringsvirksomhet».

Denne kunngjøringen kom omtrent samtidig som amerikanske myndigheter begynte å granske den populære nettbørsen Bitfinex, et populært sted for kjøp og salg av Bitcoin, samt Tether, et selskap som utsteder en populær valuta som angivelig er tilknyttet dollaren.

Like etter nyheten falt Bitcoin hele 10 prosent og omsetningsverdien var helt nede i 9.810 dollar, det laveste på to måneder og under halvparten av det valutaen gikk for da den toppet seg i desember.

Det stadig mer aktuelle spørsmålet om regulering har tynget flere kryptovalutaer den siste tiden. De fleste av de digitale valutaene har tapt seg denne uka, og Bitcoin er nå på vei mot sitt største samlede fall på en enkeltmåned siden februar 2014, skriver Bloomberg.

Så langt har Bitcoin gått ned 29 prosent i januar. Konkurrentene Ripple og Litecoin har på sin side gått ned henholdsvis 45 og 29 prosent, mens Ethereum har gått opp med 47 prosent.

Etter fallet natt til onsdag har de fire kryptovalutaene imidlertid holdt seg på et rimelig stabilt nivå utover dagen.

Kryptomining har gjort det vanskelig å få tak i skjermkort: Nvidia ber norske butikker maksimalt selge ett skjermkort per kunde: – De kjøper alt de kommer over »