Kraftig kursfall for Slack

Slack fikk sin børsdebut i New York i slutten av juni, da aksjen ble priset til 38,50 dollar.

Siden har verdien krøpet sakte nedover. I går kom første kvartalsrapport og den ga markedet grunnlag for bekymringer om selskapets evne til å tjene penger. I utvidet handel falt aksjekursen 13 prosent til knappe 26 dollar.

Det populære samhandlingsverktøyet omsatte for 145 millioner dollar siste kvartal. Det er noe mer enn ventet og representerer en vekst på 58 prosent fra samme periode i fjor.

Svakere prognose

Isolert sett ikke dårlig, men i forrige kvartal var veksten høyere. Og prognosen for inneværende viser at veksten dabber av over tid: 67 prosent vekst i første kvartal, 58 prosent vekst i andre og ned til en varslet vekst for inneværende periode på mellom 46 og 48 prosent.

I perioden 2018-2019 økte omsetningen med 82 prosent. Året før lå veksten på 110 prosent.

Slack gjorde opp kvartalet med et tap på knappe 360 millioner dollar. Kostnadene stiger en del og det gir ytterligere svekket lønnsomhet. Selskapet røpet i går også at nedetid har belastet regnskapet med 8,2 millioner dollar, i form av kompensasjon til berørte kunder.

Ny og revidert prognose tilsier inntekter for inneværende på mellom 154 og 156 millioner dollar. Samtidig anslår de at underskuddet vil vokse ytterligere.

Slack møter knallhard konkurranse fra Microsofts alternativ Teams, som i juli rapporterte at de nå har over 13 millioner aktive brukere, daglig. Det er noe over Slack, som kan skilte med drøyt 10 millioner.

Gründerselskapet har en svært populær gratistjeneste, som benyttes av flere hundre tusen kunder. Freemium-modellen har gitt raskt vekst, men 85 prosent av kundebasen betaler ingenting.