Kraftig økning i investeringssvindel

Lave renter frister nordmenn til å investere sparepengene sine via internett, en situasjon mange mer urent mel i posen vet å utnytte.

Tietoevry overvåker korttrafikken, og skal ha stoppet om lag 150.000 svindelforsøk til en samlet verdi av nesten 500 millioner kroner i løpet av 2020. De mener det har vært en markant økning i useriøse investeringsaktører.

Unge menn overrepresentert

André Moen Eide er seksjonsleder i Financial Crime Prevention i Tietoevry. Foto: Tietoevry

– I starten av året avviste vi om lag 10.000 transaksjoner per måned, mens per oktober ligger vi nå på nærmere 20.000 avvisninger per måned, og trenden er økende, sier André Moen Eide, seksjonsleder i Financial Crime Prevention i Tietoevry i en pressemelding.

Han legger til at de i juni 2020 stoppet transaksjoner med en samlet verdi på om lag 30 millioner kroner, og at dette beløpet i oktober hadde økt til nærmere 60 millioner kroner.

Ifølge Eide er kryptovaluta, eiendom og fondsplasseringer blant eksemplene på investeringskonsepter man skal være forsiktig med.

Han forteller at de avviser transaksjoner for alle deler av befolkningen, men at menn på mellom 20 og 40 år ser ut til å være overrepresentert.

Gjennomsnittlig beløp på de stansede svindelforsøkene har vært på rundt 4.000 kroner, men de største beløpene så langt i år har vært på nærmere 700.000 kroner.

Vær kritisk

Eide anbefaler at alle som vil investere sparepenger via nettet tenker seg nøye om, for å unngå svindlere.

– Vær generelt kritisk til forlokkende sparetilbud som er for gode til å være sanne. Selve markedsføringen fremstår meget profesjonell, og skjer ofte gjennom sosiale medier.

Han anbefaler dessuten å være oppmerksom på at en del svindlere bruker avanserte verktøy for søkemotoroptimalisering, slik at de skal unngå å bli koblet til kritiske artikler.

Her er Eides tips til alle som vil investere sparepenger via internett: