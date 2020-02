Kraftig vekst for AMD-prosessorer i Vest-Europa

Lillebror i markedet for x86-baserte PC-prosessorer, AMD, har de siste årene igjen greid å bli en reell utfordrer til Intel, i alle fall når det gjelder teknologi. Fortsatt har Intel svært store markedsandeler, men selskapets vedvarende leveranseproblemer bidrar til at AMD får større fotfeste, ikke minst i vår region.

Analyseselskapet Context har utgitt en rapport som omtaler de to prosessorprodusentenes markedsandeler i PC-er solgt i Vest-Europa i 2019. Der går det fram at mens bare 7 prosent av PC-ene solgt i Vest-Europa i desember 2018 var utstyrt med en AMD-prosessor, var andelen på hele 16 prosent i desember 2019. Andelen har vokst nokså kontinuerlig gjennom hele fjoråret.

Markedsandelene til PC-er basert på prosessorer fra henholdsvis Intel, AMD og andre i Vest-Europa i 2019. Illustrasjon: Context

Det finnes også PC-er basert på prosessorer fra andre leverandører, men den samlede andelen disse har, er forsvinnende liten i diagrammene til Context.

Det totale PC-markedet i Vest-Europa skal i den samme perioden ha vokst med 5,8 prosent til 6,348 millioner enheter. Dette skriver The Register, som har fått tilgang til mer detaljerte tall fra Context.

Det er i forbrukermarkedet AMD gjør det best. Her har andelen økt fra 10 til 24 prosent fra desember 2018 til desember 2019. Det er særlig leverandører som HP, Lenovo, Acer og Asus som tilbyr AMD-baserte PC-er til dette markedssegmentet.

Også i bedriftsmarkedet

I bedriftsmarkedet har AMD en betydelig lavere andel, men også her har andelen økt kraftig det siste året, fra 4 til 10 prosent. Det er primært HP og Lenovo som tilbyr AMD-baserte PC-er til bedriftsmarkedet i Vest-Europa.

Det er likevel ikke slik at AMDs markedsandel er like høy i alle vesteuropeiske land. Context har bare oppgitt andelene i de fem største landene i Vest-Europa, og her varierer det mellom 11 og 20 prosent, hvor andelen er lavest i Frankrike og høyest i Tyskland.

Ifølge Context er det ventet at leveransene fra Intel vil ta seg opp i de kommende kvartalene, men ikke nok til at ikke AMD vil kunne ta nye markedsandeler. Intels leveranseproblemer skal være størst i den nedre delen av forbrukermarkedet, hvor marginene er minst.

Ifølge The Register viser Contexts tall for Sentral- og Øst-Europa for fjerde kvartal 2019 at Intels markedsandel var på 82,7 prosent, mot 88,3 prosent i samme kvartal året før.