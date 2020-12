Kraftig vekst for servere med AMD- eller ARM-prosessorer

IDC kom nylig med en rapport over servermarkedet i årets tredje kvartal. Den viser brukbar vekst både for markedet som helhet og for flere av de større leverandørene. Men mest bemerkelsesverdig er nok økningen i etterspørselen etter servere basert på prosessorer fra andre leverandører enn Intel.

AMD og ARM forsyner seg

Riktignok er andelene i utgangspunktet ganske små, uten at IDC tallfester dette i pressemeldingen. Likevel er en årlig vekst på 112,4 prosent i omsetningen av AMD-baserte servere solid. Veksten i omsetningen av ARM-baserte servere hele 430,5 prosent i den samme perioden, noe som selvfølgelig er enda mer imponerende, selv om utgangspunktet skal ha vært lavt.

Totalt var omsetningen i servermarkedet på 22,57 milliarder dollar i forrige kvartal. Dette var 2,2 prosent høyere enn i tredje kvartal 2019. Antallet leverte servere falt derimot med 0,2 prosent.

Av den totale omsetningen, ble rundt 1,6 milliarder dollar brukt på servere basert på annen type prosessorarkitektur enn x86/x64, noe som er 10,4 prosent mer enn for et år siden. ARM-baserte prosessorer er omfattet av dette, men det selges fortsatt servere med helt andre typer prosessorer.

Serveromsetning tredje kvartal 2020 ifølge IDC. Illustrasjon: IDC

Opp igjen for Dell

Dell er den største serverleverandøren, både i omsetning og antallet leverte servere, til tross for nedgang i omsetningen 100 færre leverte servere enn i tredje kvartal i fjor. Avstanden til andreplassen øker fordi HPE og joint venture-selskapet New H3C Group har negativ vekst. Sistnevnte toppen listene etter andre kvartal i år, etter at salget sviktet for Dell (for abonnenter).

Tredjeplassen er det stadig Inspur/Inspur Power Systems som innehar etter en omsetningsvekst på 7,2 prosent, til tross for nedgangs i antallet leverte servere.