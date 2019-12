Mange som driver med utvikling i Microsofts populære kodeeditor VS Code har antagelig lagt merke til at det her om dagen plutselig dukket opp en rød nisselue på toppen av det lille tannhjulet som brukes til å endre innstillinger (gjelder insider-versjonen av VS Code).

Nå er imidlertid nisseluen fjernet av Microsoft, etter at en bruker hevder å ha følt seg krenket og publiserte en klage via «issue tracker»-funksjonen i Github. Der skriver han at «nisseluen og pushing av religion er veldig krenkende for meg, og i tillegg har julen kostet millioner av jøder livet gjennom århundrer».

Det er ikke godt å si om klagen er seriøst ment, eller om det bare er god, gammeldags «trolling» – men klageren fortsetter med å skrive at det å bruke religiøse symboler som en del av en produktoppdatering ikke er akseptabelt, og at det for han er nesten like krenkende som swastikaen – hakekorset.

At nisselua vel neppe er et religiøst symbol, skal vi la ligge.

Fikk kritikk for å ha gitt etter

Microsoft svarte brukeren raskt, og skrev at de beklager at de har såret hans og andres følelser, og at de fjerner nisselua. Kort tid etter var nisselua borte.

Selv om enkelte applauderte avgjørelsen om å fjerne nisselua, var mange svært misfornøyd med avgjørelsen – og at Microsoft ga så raskt etter for kravene til én bruker. Issue-trackeren på Github er ment å skulle brukes til å melde inn feil eller forbedringsforslag til produkter, men kommentarene som kom inn ble etter hvert så usaklige at Microsoft til slutt så seg nødt til å stenge muligheten for å rapportere inn problemer («issues»).

Før issue-trackeren ble stengt, rakk imidlertid en norsk bruker å melde inn at vedkommende mente at et snøkrystall-ikon i VS Code var krenkende, ettersom vinteren førte til en rekke dødsfall hvert år – for ikke å snakke om alle som har problemer med vinterdepresjon. En annen bruker svarte med å si at snøkrystaller kunne være like krenkende for alle de som er rammet av global oppvarming.