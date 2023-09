Kripos har fjernet titusenvis av filer med overgrepsmateriale fra internett

– Det florerer av overgrepsmateriale på internett. I 20 år har det plaget meg at vi ikke har klart å gjøre det vanskeligere å dele bilder og videoer av barn som voldtas, sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos i en pressemelding.

Sammen med kollegene ved Nasjonalt cyberkrimsenter har de nå utviklet en ny metode som går til kjernen av problemet.

Politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos. Foto: Kripos

Metoden går ut på å skaffe tilgang til passord og lenke fra overgrepsforum på det mørke eller åpne nettet. Kripos laster ned materialet, verifiserer og loggfører at dette er faktisk overgrepsmateriale. Deretter varsler nettsidene som ubevisst har annonsert for materiale. Kripos henviser til nettsidenes egne retningslinjer, og det tekniske forebyggerne til nettsidene følger opp at materialet blir fjernet.

Siden løsningen ble tatt i bruk er om lag 12.000 filer med overgrepsmateriale fjernet fra internett. Så langt er mer enn 16.000 saker som inneholder vel 57.000 videofilmer og 900.000 bilder sikret.

Bare videomaterialet alene består nå av tilsvarende 250 døgn med film, noe som tilsier at en manuell menneskelig behandling i realiteten ikke er mulig, og det er et stort behov for videre automatisering og bruk av moderne KI-verktøy.

– For ofrene er det viktig at bilder og videoer som viser overgrepene av dem, fjernes. Bare slik hindrer vi at ofrene igjen og igjen utsettes for nye overgrep. De har vært utsatt for overgrep og utnytting som er dokumentert, og er ofte redde for at materialet skal dukke opp på nytt, mange år etter at overgrepene fant sted, sier Ludvigsen.