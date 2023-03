− Tidligere har de organiserte cyberkriminelle angrepet bedrifter og samfunnskritiske funksjoner fra utlandet. I året som kommer er det sannsynlig at vi også vil se organiserte cyberkriminelle i Norge.

Det konkluderer Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) som er en del av Kripos, i en fersk rapport.

Temarapporten om kriminalitet i det digitale rom er den første i sitt slag. Kripos beskriver situasjonsbildet som i dag, og våger seg på noen forventninger for 2023, oms vindel, løsepengevirus og tjenestenektangrep.

− Norske offentlige og private virksomheter vil bli rammet av løsepengevirus i 2023, konkluderer Kripos og fortsetter:

− Det er meget sannsynlig at virksomheter med tilknytning til samfunnskritiske funksjoner vil rammes av løsepengevirus i 2023, heter det i rapporten.

− Store mørketall

Det er store svingninger i antall angrep, og det siste året har blant annet krigen i Ukraina ført til en tydelig nedgang i angrep andre steder i verden.

Økt bevissthet og forebyggende arbeid kan også være årsaker til nedgangen, mener Kripos.

Men deler av forklaringen kan ligge i at folk lar være å anmelde denne typen kriminalitet.

− Rapporten peker blant annet på at det er store mørketall innenfor cyberkriminalitet, og lav anmeldelsesrate. Dette gjør at cyberkriminelle opplever en lav oppdagelsesrisiko, og en enda mindre sjanse for å bli straffeforfulgt, skriver Kripos i en pressemelding.

– For å bekjempe trusselen fra cyberkriminalitet er det avgjørende at sentrale samfunnsaktører samarbeider og leser situasjonen likest mulig, samt at informasjonen mellom dem flyter lettest mulig, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne i pressemeldingen.

Tror på flere angrep

− Det er sannsynlig at det totale antallet vellykkede datainnbrudd mot små og mellomstore bedrifter vil øke på grunn av spesialisering av roller og oppgaver hos kriminelle tjenestetilbydere. Samtidig som det digitale kriminelle økosystemet modnes, vil også metoder og kapabiliteter optimaliseres, skriver Kripos i rapporten.

Økt kommersialisering, og bedre verktøy, vil trolig gi flere tilfeller av svindel og bedrageri det neste året.

De kriminelle vil også bli mer opptatt av å gjemme seg. Blant annet vil seksualforbrytere i stadig større grad bruke ende-til-ende-krypterte meldingstjenester til distribusjon av overgrepsmateriale, mener Kripos.

− Endringen i ekomloven vil meget sannsynlig føre til at flere gjerningspersoner vil benytte anonymiseringsteknologier som VPN.